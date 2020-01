Zeemansstrepen, mannen in rokken en Madonna’s kegelbh: kenmerkende Gaultier stijlen

De Franse ontwerper Jean-Paul Gaultier schokte de modewereld vrijdag door te zeggen dat zijn volgende Parijse haute couture show zijn laatste is . De flamboyante ontwerper gaf aan dat hij woensdag, als zijn nieuwste collectie getoond wordt op de catwalk in Parijs, hij zijn laatste buiging zal maken om zijn vijftigjarig jubileum in de modewereld te markeren.

Het merk laat aan AFP weten dat de couture collecties en parfumlijn blijven bestaan, maar dat de 67-jarige Gaultier niet meer zelf de collecties zal ontwerpen. "Wees gerust, de haute couture lijn zal doorgaan met een nieuw concept," zegt de ontwerper.

De eeuwige enfant terrible deelde het nieuws via een videoboodschap, waarin het leek alsof hij een exclusief telefonisch interview gaf aan een journalist. Terwijl hij ligt op een chaise longue, fluistert Gaultier: "Nu ga ik je een primeur vertellen. Het zal mijn laatste couture show zijn. Je moet komen, je wilt dit niet missen, maar ik verzeker je dat Gaultier Paris door zal gaan. De haute couture stopt niet. Ik heb een nieuw concept, maar ik zal je er later alles over vertellen. Wordt vervolgd. Kusjes.”

Genderneutraal bij Gaultier

Gaultier die geen voorstander is van op geslacht gebaseerde kledingtradities, veroorzaakte in 1984 een sensatie door mannenrokken op te nemen in zijn “And God created Man” collectie. Voor hem "draagt een man zijn mannelijkheid niet op zijn kleren. Zijn mannelijkheid zit in zijn hoofd."

Vanaf begin af aan pleitte Gaultier voor genderstereotypen en conventionele ideeën van schoonheid en plaatste zelfs ooit een advertentie in een Franse krant voor “atypische” modellen die hij zocht voor zijn show. Door te breken met de traditionele schoonheidsprincipes stuurde hij plussize, oudere en niet-blanke modellen over de catwalk. Het was Gaultier die de carrière van Farida Khelfa lanceerde, het eerste prominente model van Noord-Afrikaanse afkomst. Ook de Amerikaanse zangeres Beth Ditto en de bebaarde Oostenrijkse Conchita Wurst behoorden tot de atypische modellen die Gaultier ooit aan zijn feestelijke shows toevoegde.

Matrozenjongens- en meisjes outfits

Gaultier werd geïnspireerd door de kleding uit zijn jeugd. De matrozenstrepen werden aangepast naar unisex ontwerpen, van t-shirts tot lange jurken. De Franse kunstenaars die bekend staan als Pierre en Gilles werden door Gaultier vereeuwigd in zijn kenmerkende blauw-witte strepen ontwerpen met een boeket bloemen in zijn hand. Zijn mannengeur "Le Male", die in 1995 uitkwam, heeft een fles met zowel de vorm als de kleuren van zijn geïdealiseerde zeemansjongen. Zijn bedrijf, dat in handen is van de Catalaanse luxegroep Puig, leverde nooit echt heel veel geld op. Zijn parfums daarentegen zijn enorme bestsellers.

Foto: Jean-Paul Gaultier AW15, Catwalkpictures

Iconische Madonna kegelbh

Als kind was Gaultier gefascineerd door een van zijn oma’s oude korsetten. Hij kocht meer soorten onderkleding in tweedehandswinkels en versierde ze met militaire kruizen. Toen muziekster en mode-icoon Madonna hem vroeg om haar outfit te maken voor haar "Blond Ambition" tour in 1990, was een van de stukken die hij voor haar creëerde een roze korset met een kegelvormige bustier, dat al snel het beroemdste kledingstuk uit de popgeschiedenis werd.

Een woordvoerder van zijn merk vertelt AFP dat Gaultier zeker terugkomt. Net als de oprichter van Kenzo, Kenzo Takada, die zich nu gaat richten op homewear, zal Gaultier ook in een ander gebied terugkeren. (AFP)

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk

Foto: Jean Paul Gaultier AW19, via Catwalkpictures