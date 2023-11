ZENGGI Capsule Collectie: Feestelijke elegantie met tijdloze silhouetten en luxe texturen

De aanstaande capsule collectie van ZENGGI, die in november gelanceerd wordt, staat symbool voor elegantie en speelt subtiel met contrasten. Met de feestdagen in zicht, presenteert ZENGGI een assortiment dat minimalisme met romantiek vermengt in een palet dat zowel tijdloos als hedendaags is.

Deze collectie belooft een spel van texturen en subtiele, schitterende accenten. Denk aan lange, gelaagde rokken van rijke materialen, gecombineerd met comfortabele, zachte gebreide truien, die een fascinerend contrast vormen. Elk stuk weerspiegelt de filosofie van het merk: een naadloze fusie van geraffineerde eenvoud met een tijdloze blend van heden en verleden, geproduceerd met een diep respect voor vakmanschap in Europese familie ateliers.

Credits: ZENGGI

ZENGGI’s benadering van het tuxedo-thema voegt een vleugje androgynie toe, terwijl het met fijngebreide, zachte Lurex tops een sensuele allure behoudt. De ontwerpen streven naar een gevoel van lichtheid, een samensmelting van comfort en stijl. Deze veelzijdigheid stimuleert het moeiteloos combineren van items, waarmee iedere drager haar eigen stijl kan benadrukken.

Marian Wigger, de drijvende kracht achter ZENGGI, beschouwt de collectie als een expressie van feestelijke vreugde, waarbij comfort en stijl behouden blijven. De kledingstukken zijn ontworpen om niet alleen tijdens de feestdagen, maar ook lang daarna relevant te blijven, wat ze een duurzame optie maakt voor de milieubewuste consument.

Credits: ZENGGI

De ZENGGI capsule collectie zal vanaf 20 november 2023 verkrijgbaar zijn op ZENGGI.com en in geselecteerde winkels.