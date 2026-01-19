ZENGGI Fall Winter 2026: “The darkest light”

Het nieuwe komt voort uit al het voorgaande, net als in de natuur. Dat is de filosofie van ZENGGI. Wat blijft zijn de elementen die hun kracht hebben bewezen; een rijk en uitgebalanceerd ecosysteem van zowel masculiene als feminiene elegantie, en van comfort en kwaliteit. Hieruit ontstaat ieder seizoen weer een nieuwe collectie. Vertrouwd, ingetogen en wijs, en tegelijk vol nieuw leven. Het modegevoel is teruggebracht tot de essentie.

Voor Fall Winter 2026 gaat die essentie over het aanscherpen van proporties waardoor de relaxte androgyne chic die zo kenmerkend is voor ZENGGI een extra vrouwelijk accent krijgt. De taille speelt een belangrijke rol in het sierlijk houden van alle grote vormen zoals wijde bandplooibroeken en rokken met daarboven ruime boxy knits en jassen. Bomber-vormen, korte truien en vesten die aansluiten rond het middel en een enkel drape- of knoop-accent brengen de aandacht naar de taille zonder haar in te snoeren.

Credits: ZENGGI

Credits: ZENGGI

De weldadige zachtheid van materialen, een kwaliteit die al enkele seizoenen het ZENGGI-gevoel benadrukt, beleeft een nieuw hoogtepunt in korte fake fur bomberjasjes, harige alpaca-blends voor een lange donker-geruite jas of de voorpanden van een grof gebreid gilet. Ook de fijnere knits zijn extreem zacht en lichtgewicht, van superfijne merinos en lamswol tot blends met lama, cashmere en zijde voor alles van oversized knitted T-shirts, tijdloze crewneck sweaters en koltruitjes tot en met de kleine luxe revolutie die ‘Anna scarf’ heet; pure zelfliefde om je look mee af te stylen.

Ook het kleurgebruik van ZENGGI verwijst naar de natuur met een rijkdom aan grijstinten als basis voor enerzijds een scala van bruine en dieprode tinten met een violet accent en aan de andere kant juist veel bossige groenen en khaki’s die weer verrassend combineren met diepe blauwtinten. Het aards donkere winterpalet wordt opgelicht met mooie natuurlijke witten en lichte tinten variërend van Limestone en Rosewater naar Ginger en Blue Haze.

Credits: ZENGGI

Naast de intens donkere ruiten en ruitjes, één contrastrijke tweed met geruwde ruit, één Fair Isle motief in de knits en hier en daar een klassiek streepje in de shirts is ZENGGI’s materiaalkaart traditioneel uni. Alle stoffen zijn geselecteerd op een hoogwaardig en natuurlijk gevoel. Behalve de eerdergenoemde harige zachtheid in wovens en knits zijn dat de extra zachte, lichtgewicht en soepel vallende mannenpakken-stoffen, stoere boiled wool en een vintage look katoenen twill, ongewassen donkere denim, en voor de shirts hoogwaardige katoenen poplin en een ‘sleek’ recycled polyester.

Het ZENGGI-team schept veel eer in het ontwikkelen van haar collecties naar het beproefde recept van duurzame stijl en kwaliteit. Stuk voor stuk met aandacht ontworpen voor het echte leven, waar schoonheid en comfort elkaars gelijken mogen zijn. Ook dit seizoen vinden ZENGGI- fans volop updates van hun favoriete go to stijlen én nieuwe verleidingen, zoals: een bruine leather like broek en rok, een lange bijna-cirkelrok in een sobere grijze mannenpakken-stof, of een bandplooibroek en chique top met geïntegreerde sjaal in een super lichtgewicht wol met een ‘barely there’ donkergrijs-bruin ruitje, en een cape-jas in een warme double face ruit.

Winter is coming, with warming love from ZENGGI