ZENGGI Fall Winter 23/24 “Androgyn Chic”

De luxe androgyne stijl van ZENGGI krijgt dit najaar een duidelijk feminiene impuls. De klassieke mannengarderobe dient nog steeds als basis, maar de vertaling is in alle opzichten vrouwelijk. Wijde pantalons en bandplooibroeken met hoge tailles in masculien ogende stoffen als een Prince de Galle ruit, flanel of een speciaal voor ZENGGI ontwikkelde denim-achtige keper in een wol-katoen mix, voelen rijk en zacht aan en vallen soepel tot op de schoen. De taille is daarbij belangrijk, dus veel knitwear tops zijn licht en cropped met fitted boorden zodat ze zich makkelijk laten instoppen of nonchalant op bekkenhoogte rusten.

Ook het kleurbeeld heeft als basis ingetogen tinten uit de klassieke menswear garderobe met daarnaast sterke heldere kleuren met namen als Bluebird, Radiant Coral en Turmeric in de eerste levering, en verschillende, spannend te combineren schakeringen groen en een overdaad aan roze, van poederzacht tot puur Cherry, in de tweede levering.

Een key piece voor de androgyn-vrouwelijke stijl van de Fall Winter 23/24 collectie is een lange ruime antracietgrijze Herringbone winterjas van een zachte blend van gerecyclede wol met zijde, maar met typische menswear details. Daarnaast heeft de collecte een duidelijke impuls van ‘late seventies’ vrouwelijke chic, met een soepel vallende jurk met wijde pofmouwen, een kleine schoudervulling en ceintuur in de taille, een jumpsuit in ZENGGI’s vertrouwde Japanse crêpe, een kuitlange Herringbone rok met roze streepje én, als feminiene uitschieters, een sierlijke paillettenrok met subtiel goud glittertje en kostbare donszachte knitwear met een ‘faux fur’ look.

Luxe materialen en ‘ouderwets’ vakmanschap zijn kernwaarden van ZENGGI en daarbinnen worden zorgvuldig de meest duurzame keuzes gemaakt. De collecties refereren aan klassieke stijlen die tot in detail actueel worden geïnterpreteerd, waarbij iedere seizoen voortvloeit uit het vorige en tegelijk de opmaat is voor wat volgt.