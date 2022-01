ZENGGI FW22: spannende texturen en androgyne vormen

Collectie is zacht, verfijnd en veelzijdig draagbaar

Het Amsterdamse modelabel ZENGGI presenteert voor dit najaar twee drops. De eerste, die tussen half juli en half augustus gelanceerd wordt, is geïnspireerd door de opaque (ondoorzichtige) oppervlakken van kristallen en mineralen. Designer Karen Kämena legt uit: “Natuurlijke stenen als amethist, labradoriet en rookkwart geven een sferisch gevoel, als een heideveld in de ochtendmist. Die sfeer heb ik vertaald naar een lichte, luchtige en toch omhullende najaarscollectie die zacht en verfijnd aanvoelt.”

ZENGGI

Focus op texturen, drop 1, levering half juli

De eerste drop van de collectie is nog niet al te winters. Verwacht zachte, lichte wol. De focus ligt in deze drop op texturen, bijvoorbeeld in een kabeltrui van licht garen dat het reliëf extra benadrukt, of een rib-trui met aangebreide col. Verschillende items hebben uitgesproken (grote) kragen en er zijn polo’s in verschillende variaties. Zoals altijd bij ZENGGI staat veelzijdige draagbaarheid voorop, daarom kunnen diverse mouwloze tops zowel los als over een blouse gedragen worden en zijn blousejurken los of boven een broek te dragen. De pasvormen zijn relaxed en luxe; oversized maar altijd stijlvol gevormd. Volumineuze mouwvormen geven een retro-klassiek accent. Een mouwloze calf-length blazer met bijpassende wijde broek bieden een cool en stoer silhouet. Eyecatcher is een trui van een heel luchtige, superzachte menging van alpaca katoen en merino. Binnen deze drop zorgen kabels, gestreepte mannenshirts, rib en krachtige accentkleuren voor spanning en variatie. Het kleurenpalet loopt van zachte natuurlijke tinten als kalkwit, heide en subtiel zeegroen tot de intense kleur van bloeiende orchideeën.

ZENGGI

Vrouwelijk meets jongensachtig, drop 2, levering half augustus

Als de winter nadert worden bij ZENGGI de kleuren dieper, warmer en meer verzadigd. De vormen worden meer omhullend en de collectie krijgt androgyne, jongensachtige accenten. Denk aan mannenbroeken met een vrouwelijke twist door de snit en valling van de stof en een jas-vest in een blend van alpaca en linnen. Kruip lekker warm weg in de gebreide jurken met col, met bijna onzichtbaar ingebreide zakken. Alpaca, yak en diervriendelijke schapenwol zorgen voor stoffen die zacht aanvoelen als cashmere, onder andere in een comfortabel mouwloos vest. Verschillende blousejurken en een klassieke blouson zijn gemaakt van superzachte flannel. Klassiek-moderne broeken in roze, bruingroen en een uitgesproken ruit geven de collectie een stoere touch, terwijl de broeken met wijde, iets uitlopende pijpen en een omslag mooi contrasteren met de wollige, harige texturen van de tops. Een relaxede jas met splitten in dubbel geweven stof maakt de wintercollectie compleet. De kleuren zijn geïnspireerd op de noord-Canadese natuurschilderijen van Tom Thomson: intens en verzadigd. Belangrijkste tinten zijn almond, cherrywood, vintage rose antraciet en warm brons-groen met een krachtige ruit.

Verkoopinformatie

De voorverkoopperiode van de FW22 collectie loopt van 18 januari t/m half maart 2022. De collectie is beschikbaar op ZENGGI.com en in de winkels vanaf half juli 2022.