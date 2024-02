ZENGGI FW24 Collectie: “Inner Elegance”

De consistente, androgyne stijl van ZENGGI, een verfijnde feminiene vertaling van een klassiek masculien modevocabulaire, uit zich dit najaar in nieuwe proporties, duidelijke volumes en extra warmte.

Tijdloos en onmiskenbaar ZENGGI

Hoewel ZENGGI ontworpen wordt om duurzaam en trouw te dienen in de zorgvuldig samengestelde garderobes van vrouwen die weten wat mooie, kwalitatieve kleding voor ze doet, drukt de tijdsgeest een zelfverzekerde stempel op iedere collectie. Voor Fall Winter 2024 zijn het de warme, zachte, wijde en boxy tops op de stoere en sobere lijnen van lange rokken en broeken die de coherente silhouetten een sterk gevoel van innerlijke elegantie en comfort geven. Ook in kleurgebruik en texturen zijn sterke keuzes gemaakt. Naast een duidelijk kleuraccent per levering, en natuurlijk het tijdloze kader van zwart, wit en nachtblauw, zit de rijkdom juist in de variatie aan ingetogen neutralen. De materiaalkaart heeft de onmiskenbare ZENGGI-signatuur met beproefde kwaliteiten als de Japanse crêpe, crispy poplin, technosilk, luxe wolblends - waaronder een met pinstripe - en diverse zachter dan zachte knits. Maar er zijn ook belangrijke nieuwe kwaliteiten zoals een double jersey, en eigenzinnige accenten die de twee leveringen markeren.

Relaxed en nonchalant

De nieuwe proporties uiten zich bijvoorbeeld in broeken met zowel een hoge taille als een verlaagd kruis – denk aan de boyfriend look –, en rechte pijpen al dan niet te gedragen met een rol up. Daarboven een relaxte highland merino boxy polo, extra wijd en met een lage mouwinzet. Dat heerlijk luxe gevoel van stijl en nonchalance.

Silhouetten variëren met vertrouwde modellen tailored pantalons en een nieuw smaller maar zeker niet strak model. Oversized vesten in een lichte mohair mix dragen als een jas, net zo warm en zacht als de wolmix blanket coat in sterk uitvergrote gingham ruit in Midnight Blue en accentkleur Herb Green. Een korte oversized en bloezende winterjas in een zwart-wit tweed onderstreept het luxe omhullende gevoel, en vormt, net als een capevormige cashmere trui en andere boxy tops, een prachtig silhouet met bijvoorbeeld een hoge flannel bandplooibroek of een van de lange rechtvallende rokken in de collectie.

Androgyne kleuren

Een scala aan nieuwe spannende neutralen als mossige groenen, mistblauw en grijzen, khaki’s, beiges en witten, inclusief een microdosis spierwit voor een shirt of singlet, geeft zachtheid en licht aan de androgyne basis.

De winterse warmte van tweed, herringbone, flannel, yak-merino melange en harige alpaca knits contrasteert met extra feminiene materialen zoals een flowy recycled poly en crêpe, en een gehamerd satijn in Mink grijs. Een schitterende nachtblauwe sequinsstof voor een lange A-lijn rok en oversized T-shirt breekt vrolijk met het ingetogen beeld. De tweede accentkleur Deep Plum is als een lustige kers op de rijke kleurkaart die samen met met Bronze en Maroon een diep vrouwelijk spectrum kent.