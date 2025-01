ZENGGI Herfst Winter 2025 “Preppy & sleek”

Met iedere nieuwe collectie versterkt ZENGGI haar kenmerkende masculien-feminiene stijl en compromisloze kwaliteit met intelligente actuele garderobe updates. Een sterke, karaktervolle signatuur met uitgesproken proporties, een perfecte balans tussen coolness en elegantie, met liefdevolle aandacht voor de mooiste details, materialen en kleuren.

Voor Fall Winter 2025 introduceert ZENGGI een klassiek Britse urban stijl met invloeden van Japanse heritage workwear die later in het seizoen overgaat in extreem zachte casual chic geïnspireerd op de Schotse Hooglanden. De androgyne silhouetten zijn uitgesproken en gelaagd, sluik en slouchy, met verlengde tailored colberts en lange wijdvallende broeken met hoge tailles en boyish verlaagd kruis. Materialen zijn zacht, warm, soepel, licht van gewicht met hier en daar krachtige contrasten. Cardigans spelen dit seizoen een belangrijke rol en zijn er in allerlei vormen, maten en knits van fijn tot grof.

Credits: ZENGGI

De eerste drop in mid-Juli geeft een vintage preppy kleurbeeld met grijs melange, shiraz rood, een range van licht- naar donkerblauw met een kobalt accent, warme bruinen en neutrals van wit tot khaki. Zoals iedere ZENGGI-collectie ontworpen om eindeloos te combineren, met sterke combi’s als lange double breasted colberts over crispy white of gestreepte silky shirts, met een loose fit cashmere crewneck sweater als extra laag. Dit in cool casual contrast met een wijde bandplooibroek of straight leg in donkerblauwe denim. Een mini-plooirok in een miniruit wol met daarop een oversized sweater in fijne lamswol met brede collegestreep doorbreekt het sluike collectiebeeld. Andere combinaties zijn zo laid back en luxe als een wijde pantalon in super lichtgewicht wol-viscose met een oversized cashmere coltrui in hetzelfde warme grijs. In de knits contrasteert superzacht lamswol met meer robuuste outdoor cardigans in een wol-katoen blend. Een korte blousonjas in een luxe camouflage jacquard geeft een fancy touch.

Halverwege augustus volgt de tweede drop met een meer sferisch en warm beeld in zachte bruinen, mistige blauwgroentinten en kruidige kleuren als gember naast off-whites, houtskool, zwart en plum. De ruit is nu een shadow check in gerecyclede wol, heerlijk herfstachtig in combinatie met een ruime wol-cashmere coltrui en een flat front wolmix broek. De stoere curved leg chino in khaki twill, wijde broek in smokey-bruin corduroy en korte wijde jas in donkergrijs gewassen fluweel geven de collectie een vintage edge. Andere opvallende materialen zijn een wol-linnen mix voor een pak met een lang double breasted colbert en wijde pantalon of een minirok die fantastisch combineert met een grote brushed alpaca trui. Naast furry alpaca zijn de knits van zachte yakwol en als tegenhanger naast alle wollige warmte is er een zijden twill met abstracte slangenprint voor een relaxte broek en shirt set. De blousonjas, ZENGGI’s stijlvolle antwoord op het korte bomber silhouet is nu uitgevoerd in een gekookte wol met een camouflagepatroon van pailletten.

ZENGGI, stylishly outspoken, never out of step.