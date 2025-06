ZENGGI Lente/Zomer 2026: Gentle by nature

De consistente signatuur van ZENGGI is een stille kracht die doet denken aan de natuur. Ieder seizoen gaat naadloos over in het volgende, alles vernieuwt, voegt zich naar de elementen van de tijd, maar blijft altijd haar authentieke zelf. Tijdloos en toch helemaal in het nu, intelligent en uitgesproken, ZENGGI brengt de duurzame kwaliteiten van masculiene elementen in balans met de verfijnde krachten van het vrouwelijke.

ZENGGI’s Spring Summer 2026 collectie laat zien dat zachtheid een kracht is en dat innovatieve materialen een natuurlijke schoonheid kunnen hebben. De silhouetten zijn lang, genereus en luchtig met licht-curvy lijnen en subtiele hints naar de taille. De mood is soft en zelfs een tikje romantisch, ondanks de stoere invloeden van workwear. Net als bloemen en vruchten in het wild brengen een paar vrolijk poppende kleuren de immer ingetogen ZENGGI-kleurkaart met veel blauwen, bruinen, witten, groenen en poederzacht roze tot leven.

Credits: ZENGGI

Een paar highlights:

Opvallend zijn de technische stofkwaliteiten met een natuurlijke uitstraling, zoals een vederlichte silk-nylon blend met een licht-mossige structuur voor een wijde bandplooibroek en kraagloze blouse met lome, ietsje ronde lijnen. Hetzelfde geldt voor een lichtgewicht cotton-nylon blend met een subtiel boomschorseffect voor een enkellange doorknoopjurk en een lange wijde rok of bandplooibroek met grote cargozakken. Een van de vele klassieke streepjes in de collectie is een café au lait-bruin met wit en blauw streepje. Het geeft een nonchalant contrast op de fijn gekreukte viscose-nylon-katoen blend voor een heerlijk roomy set van broek en blouse of maxi blousejurk. In de knits geven een fijne tape yarn voor een sleeveless top en een bijzondere paper yarn in zwart mêlee voor een luchtige crewneck wat extra tactiliteit.

ZENGGI knitwear

Extreme zachtheid komt in de vorm van heerlijk ruime knitted tees van vederlichte zomer-merino en andere fijne knits in 100% cashmere of een wol-cashmere blend. Maak ook de stoffen met een stoer unisex uiterlijk zijn weldadig zacht en licht op de huid. Zoals de donkere denim voor een royale bandplooi-jeans en lange bijpassende top. Of de blauwe chambray voor een lange kaftanjurk met bijpassende cargobroek. En de stevige katoenen khaki twill voor een wijd worker jasje en idem broek of een lange halve-cirkelrok, alles prachtig afgewerkt met ongebleekt katoen.

Credits: ZENGGI

Lang, luchtig, en ruim, ZENGGI geeft het vrouwenlichaam alle ruimte om zich comfortabel en vol zelfvertrouwen door het leven te bewegen, maar zonder haar vrouwelijkheid te ontkennen. Sterke high waist tailles en zachte schouderlijnen, subtiele feminiene taillering in blazers, tops en sluike jurken, en naden met een zachte curve in broeken en blouses, alles verwijs naar haar zachte maar krachtige natuur.

ZENGGI, vigorously feminine by nature.