ZENGGI Spring/Summer 2027: ‘The effort in effortlessness’

Iedere nieuwe ZENGGI-collectie is het resultaat van een geconcentreerde balanceeract tussen al het voorgaande en het nieuwe, tussen mannelijke zakelijkheid en vrouwelijke verfijning, tussen natuurlijk en technisch, handmatig en clean, en tussen schoonheid en comfort. ZENGGI reduceert deze dualiteiten tot een subtiel spanningsveld zodat ieder kledingstuk naadloos opgaat in bestaande garderobes en tegelijkertijd die begeerlijke ‘nowness’ uitstraalt.

Zo is ZENGGI voor Spring Summer 2027 verder geëvolueerd in een losse, zachte, bijna casual unconstructed tailoring-stijl, met een sterk feminien tegenwicht voor al het mannelijke, en hier en daar wat karakteristieke equatoriale invloeden. Daarnaast zijn er meer jassen aan de collectie toegevoegd en is er voor het eerst echte denim. De kleurkaart is vertrouwd naturel en contrastrijk, met rijke schakeringen tussen wit en zwart, tussen latte en donkere klei, tussen mist en inktblauw, tussen khaki en citrus, en tussen poederroze en shiraz.

Credits: ZENGGI

Mannenkleding blijft een belangrijke inspiratie, maar dit tijdloze vocabulaire van vormen, kleuren en texturen wordt zorgvuldig toegesneden op het vrouwelijk lichaam; zachter, ronder en driedimensionaler. De stijl blijft wijd, lang, luchtig en licht, maar met een vrouwelijk accent op de taille. Op de vele wijde broeken en rokken passen juist korte blazers of blouson-jasjes met een hybride tailored look. Naast ZENGGI’s vertrouwde Japanse crêpe, sterke poplins en stoere twills zijn er verschillende linnen-blends, met of zonder streepje of ruitje, die het nostalgisch zomerse combineren met een moderner technisch gevoel. Ditzelfde spanningsveld komt terug in twee donker gestreepte thema’s met boxy blouses en wijde broeken en rokken in een technische katoen of soepele viscose mix.

Aangemoedigd door de lichtgewicht ongewassen denim stijlen zoals een wijde bandplooibroek die al een paar seizoenen razendsnel uitverkoopt zet ZENGGI voor SS27 haar eerste schreden in échte denim, en wel met een kleine serie high waist fits in een lichte wassing of ongebleekt witte Serge de Nîmes.

Credits: ZENGGI

De kaftan is een van de stijlelementen van rond de evenaar die de collectie typeert, zoals een lange zwarte 100 procent linnen kaftan met safari-stijl borstzakken. Net als het ambachtelijke India-gevoel van ‘handloom’ katoen voor luxe losse kaftanblouses, een wijd kort bloesje en lange bloesjurk met een fijn geplooid front in voile katoen, met of zonder bolletjesprint, of de met fijne borduur bezaaide katoenen bloesjes in zwart of wit. Lange luchtige zomerjurken met veel plooitjes of een jersey exemplaar met een taillerende drape maken dit zinderend zomerse plaatje af.

Credits: ZENGGI

Naast korte blazers en blousons zijn er ook lange jassen die de collectie extra gelaagdheid geven: een lange oversized trench en een XL oversized mac coat in een licht gekinkelde katoen-nylon mix, en een elegante androgyne mac coat in ZENGGI’s signature soepele Japanse crêpe als perfecte ‘demi’.

In de knitwear tot slot een gebruikelijk royaal aanbod ZENGGI-classics als crewneck sweaters, boxy cardigans, gilets, spencers, polo’s, tops en loose fitting tees in mooie kwaliteiten als superzachte merino, luxe wolblends met cashmere en katoen, een summer alpaca, washi-paper mix en linnen. Boxy fits, brede aansluitende tailleboorden en zelfs een klokkende A-lijn top of een aansluitend truitje met een lichte peplum, alles voor die fijne feminine touch.

Stay smart, stay modern, keep going in grace!