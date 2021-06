ZENGGI SS22: Blossom en cardboard kleuren als symbool voor nieuw begin

Verfijnd. Duurzaam. Naturel. Een rijke mix aan materialen. Origineel en stijlvol. Dat is ZENGGI in een paar woorden. De SS22 collectie herbergt een mooie verzameling aan texturen en modellen die eindeloos te combineren en te dragen zijn. Het kleurenpalet voor 2022 bestaat onder andere uit nudes en cardboard kleuren die - als een knisperend leeg vel papier - een nieuw begin symboliseren.

Buy Now, Wear Now

De eerste ZENGGI collectie van het nieuwe jaar wordt geleverd in januari en februari 2022. “Waar heb je behoefte aan in die tijd van het jaar? Wat heb je dan nodig?” Aan het woord is ZENGGI-ontwerpster Karen Kämena. “Vanuit díe insteek gaan we met een collectie aan de slag. Onze kleding kan na levering meteen gedragen worden. Buy Now, Wear Now dus. In januari is het nog winter, maar hebben de mensen wel weer behoefte aan lichtheid en openheid. Onze eerste levering bevat daarom veel lichte warme kleuren en materialen die zacht op de huid voelen.”

Duurzaam

Bij de eerste levering ligt de focus op bovenstukken in een verscheidenheid aan texturen, zoals duurzame gerecyclede kasjmier, een superzachte alpacamix en een light weight merino kasjmier mix, op zorgvuldig gekozen vormen in broeken. Kämena: “Zachte en comfortabele materialen, waar we niet alleen fraaie tops en truien van hebben gemaakt, maar ook lange jurken. Bijvoorbeeld een royale oversized knitted kaftan met V-hals en splitten. Deze collectie kenmerkt zich sowieso door grote gebaren. Al zijn er ook stukken die naar het lijf gesneden zijn. Juist dat contrast maakt het spannend.”

Nieuw begin

Uitgangspunt voor het kleurenpalet was ‘een nieuw begin’. “Dat gevoel van verwachting, zoals een leeg vel papier waar je nog alle kanten mee op kunt”, verduidelijkt Kämena. “Je ziet in deze collectie bijvoorbeeld nudes en cardboard kleuren in allerlei schakeringen, met accenten in blossom, en een dessin van fijne lijntjes, geïnspireerd op de eerste pennenstreken op papier. Deze kleuren lopen als het ware door naar de tweede levering, waar ze wat voller en verzadigder worden, zoals summer camels, een skintone die we Almond hebben genoemd en als accent de kleur Firefly, een stevig oranjerood.”

Lekker los

Ook de tweede levering bevat veel verschillende stofkwaliteiten. Zoals een blazer en broek in Japanse crêpe; een nieuw ontwikkelde gerecyclede polyester. Kämena: “De blazer is lekker los en ongestructureerd, bijna als een blouse. Er zijn broeken in een zwaardere linnen viscose en nieuwe broekvormen met een ceintuur in een katoenen twill, die perfect met een mooi aangesloten top zijn te combineren, maar óók met een oversized shirt. Er zijn knits van organic cotton met mooie details en op een bijzondere manier in vorm gebreid. Daarnaast zijn er vestjes van light weight summer alpaca én een poplin artist shirt. Een opvallend dessin van twee grote stippen over elkaar trekken alle kleuren mooi bij elkaar. ”

De SS22 ZENGGI collectie wordt in januari en februari 2022 geleverd en is perfect om meteen te dragen. De volgende Spring- en Summer leveringen volgen in maart en april. Meer info: www.ZENGGI.com