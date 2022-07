ZENGGI SS23: Een ontdekkingsreis in kleur en vorm

Een spectaculair kleurenspel en nieuwe broekvormen: de SS23-collectie van ZENGGI is even verrassend als inspirerend. Tel hier de duurzame eenvoud en moeiteloze elegantie die je van ZENGGI gewend bent bij op, en je gaat gegarandeerd een sprankelende zomer tegemoet.

Nieuwe Pasvormen

De januari-levering van de ZENGGI SS23-collectie heeft een coole attitude door de uitgesproken nieuwe broekvormen die de basis zijn voor shirts en knits. Dat levert compleet nieuwe voorjaars silhouetten op. Kleuren als Midnight Blue, Almond en Off- White voeren de boventoon, met Bluette en Pioenroze als accenten.

Opvallers zijn een relaxte enkellange broek met bandplooien en hogere omslagen in een soft twill, wat een sophisticated en androgyne look geeft. En ZENGGI’s nieuwe visie op de 5-pocket, een high rise, wide leg in een diagonaal geweven EcoVero viscose stretch. Beide pants combineren geweldig met zachte knits in sailor strepen en interessante materialenmixen. De oversized trui van een in huis ontwikkeld garen in een superzachte katoen/wol mix is een musthave die je nooit meer uit wilt doen.

ZENGGI, SS23, eigendom van het merk.

Sophisticated ease

De februari-levering is veelzijdig en levendig qua kleur. Diep donkerblauw en Chalk zijn het fundament. Samen met Carmine Rose, Fountain Blue en een palet van groenen - van Grass Green tot Rosemary Green - levert dat bijzondere combinaties op. In het oog springt de nieuwe broekvorm met hoge taille en vloeiende wijd uitlopende pijpen in een Japanse crèpe. Deze broek geeft een supervrouwelijk silhouet. Samen met het ongeconstueerde en toch sophisticated blazer jasje vormt deze broek ZENGGI’s visie op het nieuwe pak.

Jurken zijn er ook: onder andere een comfortabele shirtdress met elastische taille in een extrafijne cotton twill in rosemary green en een schortjurk in Japanse crèpe die uitblinkt in eenvoud. Shirts in organic cotton poplin, verkrijgbaar in alle negen kleuren van de collectie en kleurige breisels van organisch katoen en zachte zomergarens maken het beeld af.

ZENGGI, SS23, eigendom van het merk.

Cool & Crispy

De maart-levering staat in het teken van de zomer en vormt een verrassend contrast. Het kleurenpalet bestaat uit Japanese Blue, Violet, Dandelion en Tan. De pure grafische bloemenprint op een crispy cotton in drie kleurencombinaties is een echte eyecatcher. Samen met de uni poplins en cotton voilles kun je eindeloze combinaties maken. Meer ingetogen, maar zeker net zo stijlvol, is de oversized blousejurk die geschikt is voor iedere gelegenheid, van dagje strand tot zwoele feestavond.

Meer info

De ZENGGI SS23-collectie wordt vanaf januari geleverd. Neem voor meer informatie contact op met ben@zenggi.com.