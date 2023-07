Zenggi SS24: elegant spel van contrast en kleur

Subtiele romantiek meets minimalistisch design in een stijlvol kleurenpalet vol dromerige tinten als Misty Blauw en Desert Sand: de SS24 collectie van ZENGGI kenmerkt zich door een verfijnde balans voor de stijlvolle vrouw.

De nieuwe ZENGGI collectie voor SS24 is een geraffineerd spel van contrasten - tussen licht en donker, lieflijk en androgyn maar ook tussen textuur en egale stoffen. Zo bevat de collectie verfijnd knitwear, zoals een fijngebreid, mouwloos gilet, dat een meer masculiene, maar sensuele uitstraling creëert. Wijdvallende broeken in cool wool worden gecombineerd met ultra-vrouwelijke blouses.

Het seizoen start in januari met de eerste drop waarin tops en broeken worden gecombineerd met zachte breisels en fluide stoffen in kleuren variërend van zacht crème tot een felle Poppy Red. Blauwtinten zijn ook alom aanwezig in deze collectie, van Crispy tot Misty Blue, net als klassieke streepdessins in verschillende gradaties en tinten.

Ingetogen basics & frisse accenten

Het tweede deel van de SS24 collectie bestaat uit ingetogen, luxueuze basics met hier en daar een twist. Deze februari-levering heeft een kleurverloop met verschillende natuurtinten zoals Vanilla en Desert Sand gecombineerd met Aqua en Citrus als frisse accenten. Nieuw zijn de wijdere broeken met een iets hogere taille, soms met ceintuur waardoor het accent op het middel komt te liggen. Deze kunnen perfect gecombineerd worden met fijngebreide tops en blouses.

Koele kleuren & zomerse prints

Tot slot lanceert ZENGGI in maart 2024 de derde drop: een perfecte zomercollectie vol koele kleuren, luchtige stoffen en zomerse dessins. Bijzonder zijn de blouse, doorknoopjurk en broek in een abstract bloemendessin in Cornflower en Off-white. De crispy Poplin shirt, broeken en jurken zijn zomers nonchalant en passen perfect in een compacte vakantiegarderobe.

Credits: Zenggi, eigendom van het merk

Over ZENGGI

Bij ZENGGI maken we kwalitatief en stijlvol design bereikbaar voor vrouwen. Onze ingetogen collecties worden ontworpen door designer Marian Wigger. Daarbij stelt zij verfijnde eenvoud en een tijdloze blend van heden en verleden centraal. Alle collecties zijn gemaakt om jouw dagelijks leven stijlvoller en modieuzer te maken, met draagbare, goed doordachte ontwerpen waarin ieder detail klopt. We maken zoveel mogelijk zo dichtbij mogelijk. In de ateliers van Europese familiebedrijven, waar de naaisters net zoveel liefde voor hun vak hebben als wij. Die kwaliteit zie je, en voel je.