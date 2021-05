ZENGGI & TRVL DRSS “We stemmen inkoop & verkoop voortaan af op de behoefte van de consument”

Veranderende tijden vragen om een flexibele en innovatieve aanpak. Precies dat is wat mode-ondernemer Marian Wigger met haar duurzame fashion labels ZENGGI en TRVL DRSS doet. “Door in- en verkoop beter op elkaar aan te passen, hangen de collecties precies op het juiste moment in de winkels”, zegt ze. “Dat klinkt logisch en dat is het wat mij betreft ook. De coronacrisis heeft dit proces nog eens versneld.”

ZENGGI is het merk voor iedere vrouw die van duurzaamheid, kwaliteit, elegantie en stijl houdt. Voor deze vrouw ontwerpt Marian Wigger stijlvolle, verfijnde en ingetogen collecties van prachtige stoffen die jaren meegaan. Met haar merk TRVL DRSS komt Wigger tegemoet aan vrouwen die graag een actief leven leiden. De collecties van TRVL DRSS kenmerken zich dan ook door outfits waarmee je ‘alles uit de dag haalt’, oftewel tijdloze ontwerpen en comfortabele pasvormen om eindeloos mee te mixen en te matchen. De kledingstukken van TRVL DRSS worden gemaakt van hoogwaardige materialen die niet kreuken en jarenlang meegaan.

On-demand op het juiste moment

“We zijn al langer bezig om de in- en verkoop op een ander manier vorm te geven”, vertelt Wigger. “Door corona is dat proces enigszins in een stroomversnelling gekomen. Waar het om gaat is dat we als fashion branche met de tijd mee moeten gaan. Gezien alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid - waar wij een groot voorstander van zijn - is dat niet meer dan logisch. Voor ons betekent het dat we willen leveren op het juiste moment van het seizoen. Overtollige voorraden zijn wat ons betreft verleden tijd. Wij leveren de springcollectie voortaan vlak voor de lente en de zomercollectie in de zomer, enzovoorts. Om dit te kunnen bewerkstelligen brengen we meerdere focussed collecties per jaar.”

Reële leverschema’s

De nieuwe leverschema’s zijn veel reëler, vindt Wigger: “Zowel voor de detaillist als voor de consument. Wat heeft een winkelier eraan om in juli al winterjassen uit te stallen? Daar zitten consumenten vaak niet op te wachten. Zij vinden het fijner om kleding aan te schaffen die ze meteen aan kunnen.” Een groot voordeel is dat winkeliers niet met grote voorraden komen te zitten, die ze op een gegeven moment in de uitverkoop moeten doen. Wigger spreekt uit eigen ervaring: “Het afgelopen jaar zijn we met onze webshop pas in januari met de sale begonnen. We hebben dus niets afgeprijsd vóór januari en dat heeft heel goed uitgepakt.”

“De TRVL DRSS 2021 zomercollectie komt in mei uit en is on-demand beschikbaar”

Vliegwiel

Het afgelopen jaar is voor iedereen in de mode moeilijk geweest. “Misschien was dit het vliegwiel dat we nodig hadden om de branche op een andere manier vorm te geven?” beredeneert Wigger. “Zoals het was kon het tenslotte niet blijven. Gelukkig gaan we weer de goede kant op. Vorig jaar hebben we enkele lastige beslissingen moeten nemen. Zo besloten we onze ZENGGI 20-2 zomercollectie niet uit te leveren, om winkeliers tijdens de lockdown niet te belasten met extra voorraden. Maar toen de volgende verkoopronde aanbrak begon net de tweede lockdown. Daarop besloten we ook de verkoopronde van de TRVL DRSS 2021 zomercollectie voortijdig te stoppen. Wederom wilden we de winkeliers niet belasten in zo’n moeilijke periode. Gelukkig kan ik melden dat deze collectie nu in mei uitkomt en direct leverbaar is aan onze detaillisten, via onze TRVL DRSS B2B en onze eigen webshop. Precies op tijd dus.”

