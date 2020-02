Zes Chinese modemerken annuleren show op Paris Fashion Week

Het programma van aankomende Paris Fashion Week is een stuk leger geworden. La Fédération de la Haute Couture et de la Mode kondigt in een statement in handen van WWD aan dat meerdere Chinese merken hun show hebben geannuleerd. Paris Fashion Week vindt plaats van 24 februari tot en met 3 maart.

Masha Ma, Shiatzy Shen, Uma Wang, Jarel Zhang, Calvin Luo en Maison Mai hebben hun shows gecanceld, zo laat de organisatie weten in het statement. Deze merken annuleren dan wel hun shows, maar krijgen nog steeds de kans om hun werk te tonen via de kanalen van de organisatie. Alle communicatieplatformen van de federatie mogen gebruikt worden om hun werk te presenteren aan Frankrijk en andere landen, aldus de organisatie tegen WWD.

Modemerk Jarel Zhang meldt in een eigen persbericht dat het gekozen heeft de show te annuleren om op deze manier 'de goede gezondhied en veiligheid van werknemers uit beide landen te garanderen en het contact zo veel mogelijk te verminderen'.

Eerder gaf de organisatie van Milan Fashion Week al aan dat waarschijnlijk duizend professionals niet naar de modeweek zullen komen in verband met het coronavirus, zoals eerder wel gepland. Diverse shows op het Italiaanse programma zijn ook al gecanceld.