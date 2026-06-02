Zes kledingstukken voor de warme kantoordag: luchtig én chic

Nu de temperaturen stijgen, groeit de vraag naar kantoorkleding die comfort en professionaliteit combineert. Voor retailers en inkopers ligt hier een duidelijke kans: de consument zoekt zomerse officewear die de warme werkdag aankan zonder in te leveren op uitstraling. FashionUnited ging in gesprek met het designteam van Helena Hart, een Nederlands modemerk dat met een gerichte selectie uit de huidige collectie precies op deze behoefte inspeelt. Zes items blijken momenteel uitzonderlijk goed te presteren in de wholesale-markt en vormen de ideale oplossing voor de warme werkdag.

De heruitvinding van het klassieke pak

Het gestreepte pak van Helena Hart, bestaande uit de Blazer Tezza Lano Streep en de Broek Soul Lano Streep, illustreert de verandering binnen het formele segment. Dit ensemble, dat in de markt veelvuldig als complete set wordt ingekocht, dankt zijn functionaliteit aan de specifieke Lano-kwaliteit van het merk.

De stofsamenstelling biedt een praktische basis voor kantoorkleding: het katoen zorgt voor ademend vermogen, het polyester voor vormvastheid en een kreukvrije uitstraling, het elastaan voor dagelijks bewegingscomfort. Met een bijpassend gilet uit dezelfde lijn kunnen inkopers hun klanten bovendien een modulair concept aanbieden dat inspeelt op temperatuurwisselingen tussen geklimatiseerde ruimtes en de buitenlucht.

Credits: Helena Hart

Soepelvallende silhouetten en subtiele luxe

Naast gestructureerde pakken winnen vloeiende silhouetten terrein op de werkvloer. De combinatie van de Top Nila Sparkle Havanna en de Broek Tula Sparkle Havanna sluit aan bij de vraag naar informele elegantie die tegelijkertijd voldoet aan de zakelijke dresscode. De set is vervaardigd uit Helena Harts Sparkle-kwaliteit: een mengsel van 85 procent viscose en 15 procent polyester. De hoge viscoseconcentratie geeft de stukken een soepelvallend silhouet, een subtiele glans en een licht draaggevoel.

Eigentijdse dessins binnen de zakelijke dresscode

Grafische patronen zijn een van de sterkste trends binnen de zomerse zakelijke dresscode dit seizoen. De Blouse Fie Vinty Ethnic van Helena Hart vertaalt die trend naar een draagbaar kantoorstuk: korte mouwen, een klassieke knoopsluiting en warme chocoladetinten die professionaliteit en karakter combineren.

Dit item is een van de hardlopers van dit seizoen, mede dankzij de brede stylingopties. Helena Hart heeft de blouse zo ontworpen dat deze uitstekend coördineert met een bijpassende rok en broek uit dezelfde stoffenlijn, waarmee retailers effectief kunnen inspelen op de aanhoudende trend van de 'total look'. Daarnaast is de blouse ook verkrijgbaar in verschillende uni-kleuren: Ecru, Stone (lichtgrijs), Havanna (bruin) en blauw.

Door gerichte materiaalkeuzes te combineren met een zakelijk ontwerp biedt Helena Hart inkopers een concrete basis voor de warmere seizoenen. Doordat Helena Hart vier inkoopmomenten heeft, kan er door de retailers altijd worden ingespeeld op passende kleding voor het desbetreffende seizoen.

