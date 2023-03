Zes redenen waarom ontwerpers hun catwalk collecties aan moeten passen

Als creativiteit het resultaat is van verspilde tijd, zoals Albert Einstein ooit zei, dan is de catwalk zeker het platform om nieuwe ideeën uit te proberen die anders nooit aan het licht zouden komen. Vooral voor ontwerpers die voorzichtig zijn met bewerken en elk idee willen omarmen, in meerdere vormen.

Modeshows kunnen saai zijn. Voor inkopers en journalisten, die zich elk seizoen door vier opeenvolgende weken van internationale shows moeten worstelen, met soms wel acht shows per dag, zijn de shows met onnodige herhalingen van dezelfde kledingstukken en dezelfde ideeën het slechtst. De beste collecties zijn die van merken die ingewikkelde shows vermijden en het publiek bezighouden met innovatie en nieuwe snufjes.

Het verwaarlozen van aanpassingen

Als we daaraan denken, blijven de meest luxe merken over. Zij zijn er duidelijk op uit om aan zoveel mogelijk verschillende doelgroepen en klanten te verkopen en maken zich vaak schuldig aan het verwaarlozen van aanpassingen. Van Giorgio Armani tot Chanel en Dior, de verveling om meer dan tachtig tot honderd looks op de catwalks te moeten zien, vaak middels onnodige herhalingen, is niet bijzonder. Luxemerken hebben een voorliefde voor (te veel) variaties op een minimaal thema. Een voorbeeld: die ene print die op de catwalk onnodig vaak wordt herhaald, of het nu gaat om een jurk, een rok, een tuniek, een jas, een t-shirt of een detail. In plaats van de variaties te bewaren voor het verkoopteam in de showroom, krijgt elke optie een exit op de catwalk. In opdracht van het publiek dat er verstand van heeft.

Terwijl sommige ontwerpers de aandacht van het publiek weet te behouden, hebben andere modehuizen de neiging om alleen maar dezelfde plaat te draaien. Dit zijn zes redenen om catwalkcollecties aan te passen om ‘catwalkverveling’ tegen te gaan:

1. Kwaliteit over kwantiteit

Door een collectie samen te stellen die minder looks bevat, kunnen ontwerpers zich focussen op het creëren van unieke kledingstukken met meer aandacht voor details, betere stoffen en beter vakmanschap. Hierdoor kunnen ontwerpers kledingstukken creëren die opvallen en die hun talenten tonen, in plaats van grote aantallen items te ontwerpen die hetzelfde verhaal vertellen en misschien minder goed gemaakt zijn.

2. Goede presentatie

Met minder looks kan de collectie op een meer georganiseerde en overzichtelijke manier gepresenteerd worden. Hierdoor zal het publiek de items beter tot zich nemen en dringt het verhaal van het kledingstuk beter door. Dit kan de show meer impact geven en ervoor zorgen dat de show goed in het geheugen blijft hangen.

3. Tijd en onderzoek

Grote collecties creëren kost veel tijd en is duur, vooral voor kleinere merken. Door de collectie te verkleinen kunnen ontwerpers tijd en middelen besparen, zodat ze zich kunnen richten op het perfectioneren van hun ontwerpen in plaats van op het produceren ervan.

4. De vraag van de consument

In de modewereld waar alles snel veranderd, zijn consumenten op zoek naar unieke en opvallende items. Door kwaliteit boven kwantiteit te stellen, kunnen ontwerpers stukken ontwerpen die meer kans hebben op verkoop en de test te doorstaan.

5. Beschikbaarheid

In de winkels van de meest luxe merken verkopen items zoals handtassen, schoenen, accessoires en beautyproducten het best. Dit zijn items die ook voornamelijk de winkelvloer vullen. De collectie die op de catwalk wordt getoond, komt (bijna) niet in de winkels terecht. Slechts enkele stuks worden door inkopers van merken uitgekozen. De meeste stukken op de catwalk zijn voor het imago, niet voor de verkoop.

6. Duurzaamheid

Al die kledingstukken die op de catwalk worden getoond en niet in de winkel verschijnen, hebben een grote ecologische voetafdruk. Net als de overproductie van fast fashion, dragen merken die te veel prototypes produceren bij aan de verspilling van grondstoffen binnen de mode-industrie.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited/COM en is vertaald en bewerkt door Sylvana Lijbaart.