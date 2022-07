Zes vragen aan... Hayley Belton, Head of Design bij Fabienne Chapot

Kleurrijk, vrouwelijk en gedurfd. Dat is Fabienne Chapot in drie woorden volgens Hayley Belton, Head of Design bij het Amsterdamse modemerk. Met handgemaakte prints en geborduurde details ademt de collectie een creatieve en positieve vibe. Precies die sfeer zet het merk deze week neer op modevakbeurs Premium in Berlijn.

Het is de eerste beursdeelname van Fabienne Chapot sinds lange tijd, want vanwege de coronapandemie ging veel niet door. “Onze stand wordt geweldig: we gaan er echt een Fabienne Chapot-feestje van maken!” zegt Belton. “Daarnaast organiseren we ook nog een zomers tuinfeest tijdens de Düsseldorf Fashion Days voor genodigde klanten en inkopers.”

Hoe heeft het merk zich ontwikkeld op de Duitse markt?

“We zijn flink aan groeien in Duitsland en merken dat we hier een gat in de markt vullen. Sinds januari 2022 hebben we er twee lokale eigen showrooms: Villa Chapot in Düsseldorf en Loft Chapot in München. Ons eigen verkoop- en marketingteam staat hier klaar om klanten te verwelkomen. Daarnaast hebben we een marketingagent in Amsterdam die zich focust op alle pr- en marketingactiviteiten in Duitsland. Zij is zelf van origine Duits en kent ons bedrijf van binnenuit. Dat helpt enorm om de boodschap op de juiste manier te verspreiden. Recent hebben we ook een Duitse webshop gelanceerd om klanten direct te kunnen bedienen.”

Voor wie is de collectie van Fabienne Chapot ontworpen?

“Onze doelgroep is zeer breed: vrouwen van achttien tot ver in de tachtig die zich op een stijlvolle manier willen kleden. We zijn ons ervan bewust dat de collectie nog inclusiever kan als het gaat om lichaamstype en -lengte. Het typische Fabienne Chapot-silhouet was altijd erg getailleerd. Maar niet elke vrouw wil haar taille tonen. Nu onze collectie groeit, streven we naar meer variatie. Een mooie balans tussen maxi- en midi-jurken én kortere modellen. En ook: vloeiende silhouetten die met of zonder ceintuur gedragen kunnen worden. Zo geven we de macht aan de klant en kan elke vrouw zelf beslissen hoe zij deze items het liefst draagt.”

Beeld: Fabienne Chapot, dames collectie SS23, eigendom van het merk

Wat is het thema van de lente-zomercollectie voor 2023?

“De titel van de collectie is ‘Secrets in the Sun’. We lieten ons inspireren door jetset reizen in de jaren zestig en zeventig. En door de Amerikaanse fotograaf Slim Aarons, die zich midden in dat jetsetleven begaf. Uitgangspunt van de collectie zijn verschillende locaties waar de jetset graag vakantie vierde. Elke ‘drop’ is geïnspireerd op een andere locatie. Zoals Las Brisas, een luxeresort in de Mexicaanse badplaats Acapulco. Het heeft een roze en wit gestreept dak. De clash binnen dit thema spreekt me aan: een ooit zo slaperig dorpje dat plotseling verandert in een bruisend vakantieoord met een levendige uitgaansscene.”

Beeld: Fabienne Chapot, dames collectie SS23, eigendom van het merk

Beeld: Fabienne Chapot, dames collectie SS23, eigendom van het merk

Hoe zie je dat thema terug in de collectie?

“Het is een collectie met veel contrast, felle kleuren en borduursels met nieuwe technieken, zoals pailletten. Het is super leuk om de geschiedenis in te duiken, dat maakt een collectie extra gelaagd. Mijn favoriete outfit is een setje in lichtgewicht katoen. Het bestaat uit een losse blouse en een rokje met een Acapulco-print. We introduceren dit seizoen voor het eerst ook swimwear en platte sandalen. Luchtige items die ideaal zijn om mee te nemen op een strandvakantie. We hebben de collectie gefotografeerd op een toffe locatie in Lanzarote. De modellen, de styling – het past allemaal perfect bij het thema en maakt het verhaal compleet!”

Beeld: Fabienne Chapot, dames collectie SS23, eigendom van het merk

Beeld: Fabienne Chapot, dames collectie SS23, eigendom van het merk

Beeld: Fabienne Chapot, dames collectie SS23, eigendom van het merk

Waar ben je trots op?

“Het klinkt cliché, maar ik ben trots dat de collectie sterker en sterker wordt. We werken met een klein, getalenteerd team. Fabienne Chapot zelf is voor ons een belangrijke inspiratiebron; ze streeft vrijheid na en geeft altijd opbouwende feedback. Die positieve houding brengt zij over op haar medewerkers. Ze haalt het beste uit iedereen naar boven en creëert een cultuur waarin mensen zich op hun gemak voelen. Iedereen is open en respectvol naar elkaar toe.”

Fabienne Chapot heeft een grote fanbase opgebouwd. Hoe zorg je ervoor dat je elk seizoen aan de verwachtingen voldoet en tegelijkertijd een nieuw publiek bereikt?

“Als ontwerpteam zijn we goed op elkaar ingespeeld. We hebben inderdaad veel trouwe klanten die seizoen na seizoen terugkeren en herkend worden in de winkel. En dus zorgen we voor een mooie balans tussen herkenbaarheid en vernieuwing. Elke collectie bevat een paar bestsellers. Maar ook nieuwe stoffen, een fris kleurenpalet en een verrassend thema. Bij het uitdenken van het concept denk ik altijd aan mijn team: biedt dit voor iedereen genoeg artistieke uitdaging? Van print- tot knitwear designer, elk vanuit ons eigen expertise proberen we telkens weer onze grenzen te verleggen en gaan we bij iedere collectie tot het uiterste!”

Beeld: Fabienne Chapot, dames collectie SS23, eigendom van het merk