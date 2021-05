Zeynep Dag introduceert Styling & Business opleiding

De allereerste Styling én Business opleiding, waar je niet alleen leert om stylist te worden, maar ook hoe je hiermee geld kan verdienen van schoenenkoningin Zeynep Dag.

De CEO van internationaal bekend schoenenmerk Alzuárr en oprichtster van de Business Fashion Academy lanceert een gloednieuwe Styling & Business opleiding.

Hier krijg je alles mee van product-, tot aan media- en fashion styling, zodat jij je kan gaan profileren tot succesvol nationaal, maar ook internationaal stylist. Maar dat niet alleen, want bij BFA leer jij alle belangrijke aspecten uit het vakgebied, om jezelf binnen één jaar tijd goed te kunnen positioneren op de modemarkt. Denk aan vakken als financiën, ondernemerschap, recht, marketing, adobe en meer. Je krijgt gastlessen en praktijkopdrachten van de allerbeste (inter)nationale stylisten en de beste professionals, waar o.a. Zeynep Dag haarzelf ook mee samenwerkt.

BFA

BFA zit gevestigd in designstad Eindhoven en hanteert een concept waarbij er wordt gehandeld vanuit liefde en hier worden de docenten ook streng op geselecteerd. Kracht, kennis en liefde zijn de allerbelangrijkste drijfveren van de school, die gedurende de hele opleiding naar voren zullen komen. Jij als toekomstige stylist wordt in je eigen kracht gezet en jouw talenten staan voorop.

Praktische informatie

De Styling & Business opleiding gaat van start in September/Oktober 2021 en zal toegankelijk zijn in de vorm van een jaaropleiding en een avondopleiding. De aanmeldingen zijn vanaf vandaag gestart en er is slechts plek voor 15 mensen! Door de kleinschalige en persoonlijke manier van onderwijs dat wordt aangeboden op de Business Fashion Academy is het in de huidige COVID-19 maatregelen mogelijk om (praktijk)les op locatie aan te bieden. Aanmelden om deel te nemen aan de selectieprocedure kan via de website.

Voor meer informatie www.businessfashionacademy.nl/styling-business

Foto: door Julia van den Hout