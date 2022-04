ZIEN: De nieuwe kleur veranderende zomercollectie van SEA’SONS!

En niet zomaar een collectie met zwemkleding; maar een geheel nieuwe zomercollectie met verassende kleur-veranderende items.

SEA’SONS is hét merk waar ze textiel met technologie combineert. Zo is de eerste zwembroek, die volledig van kleur kan veranderen, door hen ontwikkeld... Deze zomer komen ze niet alleen met nieuwe zwembroeken, maar ook met nieuwe bikini modellen en kleuren, Tshirts.

SEA’SONS is een merk die graag een beleving creëert bij haar consumenten. Omdat elk SEA’SONS product over een unieke eigenschap zoals kleurverandering beschikt, zal je zien dat elk product door de dag heen ‘leeft’. Alle producten van SEA’SONS veranderen namelijk de gehele dag door van kleur. Doormiddel van temperatuurveranderingen zoals binnen en buiten zullen de items van SEA’SONS er nooit hetzelfde uit ziet. Met deze extra belevenis tovert het merk met elk van haar producten een lach op het gezicht van de consument.

SEA’SONS zorgt niet alleen voor beleving door producten die van kleur veranderen. Doormiddel van vrolijke dynamische product fotografie en content nemen ze de consument mee in hun eigen avontuur. En een avontuur is het zeker voor de jonge ondernemer Tom van Dieren. Hij richtte het bedrijf op toen hij 18 was met een succesvolle Kickstarter campagne voor de eerste kleur veranderende zwembroeken.

Met deze collectie en campagne wil Van Dieren laten zien dat kleding niet saai hoeft te zien. SEA’SONS brengt met haar zomercollectie dan ook 2 nieuwe bikini’s uit in 6 verschillende kleuren. Maar daarnaast ook nog eens 7 nieuwe zwembroeken met nieuwe kleuren en patronen, 3 nieuwe Essentials T-shirts die 100% van kleur veranderen voor iedereens dagelijkse stijl, en heeft het recentelijk 4 nieuwe kleur veranderede sweaters op de markt gebracht.

Het merk reisde af naar Tenerife om de nieuwe collectie op beeld te krijgen. Vrolijkheid, samenhorigheid en lachen stonden hier centraal om zo de essentie van het merk vast te leggen. Vakantie, zon en strand hoort tenslotte leuk te zijn!

De zomercollectie van SEA’SONS is vanaf nu te verkrijgen op haar eigen webshop voor de consument. Inmiddels ligt SEA’SONS zo om en nabij in 50 winkels in Nederland. Ook in deze winkels zal de nieuwe collectie verkrijgbaar zijn.

