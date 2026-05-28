Zilch Fashion viert 5 jaar webshop en bijna 40 jaar merkgeschiedenis

Amsterdam, Dit jaar viert het Nederlandse modemerk Zilch een bijzondere dubbele mijlpaal: de webshop bestaat 5 jaar én het merk zelf nadert zijn 40-jarig jubileum. Wat begon als een passie voor kleur, comfort en duurzaamheid is uitgegroeid tot een herkenbaar merk met een trouwe, internationale klantenkring.

Sinds de lancering van de webshop vijf jaar geleden heeft Zilch een sterke digitale groei doorgemaakt. De online omgeving maakt het mogelijk om de kenmerkende Zilch-stijl, kleurrijke prints, vrouwelijke silhouetten en duurzame materialen zoals bamboe en Ecovero-viscose, toegankelijk te maken voor een breder publiek.

“De webshop heeft ons dichter bij onze klanten gebracht dan ooit,” zegt het team van Zilch. “We zien dagelijks hoe onze community groeit en hoe klanten zich verbinden met onze stijl en waarden.”

Met bijna vier decennia aan ervaring blijft Zilch trouw aan haar roots: tijdloze ontwerpen met een speelse twist, geproduceerd met aandacht voor mens en milieu.

Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de webshop lanceert Zilch een feestelijke actie en exclusieve aanbiedingen voor haar klanten. Hiermee bedankt het merk haar loyale community voor het vertrouwen en de groei van de afgelopen jaren.

