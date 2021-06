Zin in een kleurrijke zomer met de stijlvolle herenshirts van AFFASO

Het jonge modemerk AFFASO maakt originele, stijlvolle kleding met een kleurrijke ziel. Voor mensen die echt iets bijzonders willen dragen én uitdragen.

Na een onzekere periode waarin alles stil leek te staan en we vooral op onszelf waren aangewezen, kunnen we eindelijk onze blik weer naar buiten richten. De zon breekt door, de horeca zet de tafels en stoelen buiten, we gaan er weer op uit, hebben ontzettend veel zin om elkaar weer te zien en op te zoeken!

De uitgesproken kleuren en patronen op de stijlvolle herenshirts van AFFASO passen perfect bij dat gevoel. Feestelijk, uitbundig en vol authentieke verhalen. Verhalen vol kleurrijke karakters, bijzondere ontmoetingen en exotische oorden. Die inspirerende verhalen willen we doorvertellen.

De inspiratie van de AFFASO-ontwerpen komt uit vintage Afrikaanse wax-prints. Stuk voor stuk designs met een positieve boodschap.

Vroeger werden deze wax-prints met een speciale techniek in meer dan twintig stappen handmatig op het katoen gedrukt. Daardoor zitten er in de repeterende patronen bijzondere onregelmatigheden, die onze designs elk hun eigen karakter geven. Perfect imperfection, noemen we dat. AFFASO brengt deze historische wax-prints weer tot leven, met nieuwe digitale technieken.

AFFASO heeft een artistieke uitstraling en een ambachtelijk gevoel. We gebruiken supercomfortabele stoffen en kwalitatieve materialen en onze producten worden met veel aandacht en liefde gemaakt. De stof van onze shirts is zacht, licht en heerlijk draagbaar, perfect voor een mooie lentedag, flaneren langs de boulevard of zien en gezien worden op een ouderwets gezellig terras.

AFFASO werkt niet op collectiebasis, maar met zogenaamde ‘product drops’. Onze kleding is daardoor veel tijdlozer dan de reguliere modeseizoenen.

AFFASO is er voor consumenten die niet willen opgaan in de massa, die die positieve boodschap willen uitdragen, die kwaliteit belangrijk vinden en die houden van avontuur en vrijheid.

Onze merkwaarden zijn: eigenzinnig, kleurrijk & creatief, onafhankelijk, artistiek & expressief, wereldwijs & avontuurlijk.