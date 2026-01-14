Zo krijg je als modemerk een plek op Paris Fashion Week

Leden, gastleden, kosten en subsidies: zo organiseert de Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) de toegang tot de kalender van Paris Fashion Week.

De toegangsmogelijkheden hangen af van de relatie die merken hebben met de FHCM. Leden van de FHCM worden automatisch opgenomen in de showkalender. Geselecteerde gastleden krijgen toegang tot de kalender voor shows en presentaties op basis van de beslissingen van de bevoegde comités.

Gastmerken moeten drie of vier maanden voor de modeweek een aanvraag indienen om op de lijst voor een presentatie of show te komen. Dit dossier moet een merkpresentatie, het lookbook van de collecties, een vermelding van de omzet en de distributie bevatten. De aanvraag is gratis.

De FHCM legt alle ontvangen dossiers voor aan het comité dat verantwoordelijk is voor de beslissing. Voor Paris Fashion Week Hommes is de voorzitter Elsa Lanzo, CEO en partner van Rick Owens / Owenscorp. Voor Paris Fashion Week Femmes is dat Anouck Duranteau-Loeper, CEO van Isabel Marant. Elk comité bestaat uit internationale journalisten, inkopers en professionals uit de sector.

Voor de beslissing is het allereerst belangrijk dat er ruimte is op de kalender, want die is niet onbeperkt. De omzet is geen doorslaggevend criterium, hoewel het wel inzicht geeft in de operationele capaciteit en de structuur van het merk. Het belangrijkste criterium, volgens bronnen binnen de FHCM, is creativiteit en creatieve diversiteit.

De comités beoordelen ook de relevantie van een presentatie tijdens Paris Fashion Week op basis van de marktvraag. Verder wordt gekeken naar de groeikansen door een plek op de kalender en de organisatiestructuur (zoals onderdeel van een groep of industriële ontwikkeling). Het format ‘presentatie’ is een dagelijks tijdslot van minimaal tweeënhalf uur. Dit format wordt steeds populairder, hoewel het voor sommige modehuizen een show op een specifiek tijdstip inhoudt.

Twee statussen, twee manieren van toegang tot de FHCM-kalender

Leden moeten hun jaarlijkse contributie betalen. Deze wordt berekend volgens een vertrouwelijke, interne staffel die rekening houdt met de economische omvang van het modehuis. Gastleden betalen inschrijfkosten voor een plek de kalender. Deze kosten zijn afhankelijk van het seizoen en het type presentatie (show / presentatie / digitaal). Ze staan los van de omzet.

Wat de financiering betreft, kan Le Défi de la Mode Franse merken een subsidie toekennen. Deze bedraagt maximaal 15.000 euro voor een show en 6.000 euro voor een presentatie, mits het merk in aanmerking komt en het dossier wordt goedgekeurd. Er bestaan ook andere vormen van ondersteuning, afhankelijk van de behoeften (partners, showrooms, fotoshoots, etc.)

Voor buitenlandse merken heeft de FHCM ondersteuningsprogramma's opgezet in samenwerking met leden en private partners, met name binnen het SPHERE-programma.

Strategisch gezien is het voor PFW belangrijk om ruimte te maken voor opkomende internationale merken. De leden van de FHCM zijn Frans, terwijl de gastleden een hoger aandeel internationale merken hebben.