Zo reageren modebedrijven op oorlog in Oekraïne: Donaties, verkoopstop en stille modeshow

Mensen en bedrijven reageren altijd anders in crisissituaties, zo ook op de oorlog in Oekraïne. Zo zijn er diverse modebedrijven die actie hebben ondernomen, allemaal op andere manieren. FashionUnited maakt een globaal overzicht.

Modebedrijven stoppen leveringen en algemene verkoopactiviteiten in Rusland

Diverse bedrijven hebben hun activiteiten in Rusland stilgezet als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne. Zo kunnen Russische klanten van Asos, H&M, Boohoo, Bestseller, Nike en Net-a-Porter geen producten meer bestellen. Deze bedrijven hebben hun verkoopactiviteiten in Rusland compleet stilgelegd, zo blijkt uit afzonderlijke statements. De Russische winkels van Puma zijn wel open, maar het bedrijf heeft besloten dat er geen leveringen in het land gedaan zullen worden.

LVMH, Burberry en Zalando doneren geld

Luxegroep LVMH laat in een bericht op LinkedIn weten dat het een ‘eerste nood donatie van vijf miljoen euro heeft gedaan’ aan het Rode Kruis. Ook zet het een fundraising campagne op om het Rode Kruis verder te ondersteunen. De groep meldt daarnaast dat de veiligheid van de 150 medewerkers van de groep in Oekraïne de eerste prioriteit is. Daarnaast biedt LVMH via het Heart Fund financiële en psychologische hulp aan alle medewerkers, vooral aan degene die direct getroffen zijn door het conflict.

Zalando geeft in een statement op de investeerders website aan dat het onder andere een donatie maakt van 1 miljoen euro voor humanitaire hulp. Donaties worden gedaan aan het Rode Kruis, Unicef, Humedica, Save the Children en de Polish Humanitarian Action.

Modehuis Burberry geeft eveneens op de eigen investeerders website aan dat het geld doneert. Dit doet het Britse bedrijf aan de British Red Cross Ukraine Crisis Appeal.

DressX ontwikkeld speciale collectie om geld in te zamelen

DressX, het van oorsprong Oekraïense platform voor digitale mode, heeft een speciale collectie van digitale mode ontwikkeld. Alle omzet die wordt behaald met deze collectie zal gedoneerd worden aan noodhulp in Oekraïne. Daarnaast biedt het bedrijf gratis looks, Support Ukraine, die te downloaden zijn in de DressX app.

Adidas zet samenwerking met Russische voetbalbond stop

Een woordvoerder van Adidas maakte aan nieuwsbureau Reuters bekend dat het sportbedrijf de samenwerking met de Russische voetbalbond heeft stopgezet. Verdere details werden er door de woordvoerder niet gegeven.

Balenciaga wijdt Instagram aan informatievoorziening over de oorlog

Een bijzondere stap van modehuis Balenciaga: de Instagram-account van het merk is volledig gefocust op informatievoorziening over de oorlog. In de omschrijving van het bedrijf is de link van het World Food Programme te zien, er nog maar een post op de pagina van de Balenciaga te zien en dat is de Oekraïense vlag en in de stories van het bedrijf worden alleen artikelen gedeeld over de oorlog.

Giorgio Armani houdt volledig stille modeshow ‘in solidariteit met Oekraïne’

Modeontwerper Giorgio Armani besloot de show van zijn merk op Milan Fashion Week niet te vergezellen met muziek. De ontwerper wilde hiermee solidariteit tonen met het Oekraïense volk. “Mijn besluit geen muziek te gebruiken tijdens de show is een teken van respect naar de mensen die betrokken zijn bij de tragedie die zich ontvouwt in Oekraïne.”