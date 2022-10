Zo richt je stijlvol jouw kantoor in

Als jij van plek gaat verhuizen, of simpelweg een nieuwe indeling wilt voor je huidige werkplek, kun je altijd tips gebruiken. Juist omdat er nu zoveel stijlen en trends zijn, kan het lastig zijn om te bedenken wat nu echt bij jou, jouw kantoor en jouw werk past. Met onze adviezen zorg je er dus in ieder geval voor dat je zorgt voor een stijlvol geheel. Dit vullen we aan met belangrijke voorwaarden voor het kiezen van de juiste winkel.

Naast dat we dus veel ideeën en tips geven voor jouw nieuwe kantoor, zullen we in het bijzonder ook de mogelijkheden van vidaXL bespreken. Bij die webshop koop je op één enkele plek alles voor in jouw kantoor, waardoor je ontspannen en gestructureerd kunt werken. Het maakt daarbij niet uit of je nu op zoek bent naar nieuwe meubelen of juist de beste accessoires.

Zo zorg je voor een kantoor dat bij je past

Klaar met je huidige interieur en dus toe aan een nieuwe? Zo maak je direct de juiste keuzes:

● Neem van tevoren de ruimte goed in je op: Niet alleen is het verstandig om de kamer te meten, het is ook goed om bijvoorbeeld te kijken naar de lichtinval. Zo kun je optimaal gebruik maken van de ruimte en deze logisch inrichten, of juist net even anders. Doe die in ieder geval voordat je meubels of andere accessoires koopt.

● More is less: Het is verstandiger en stijlvoller om de ruimte te vullen met een aantal grote mooie stukken, in plaats van dat je voor allemaal kleinere exemplaren kiest. Niet alleen is dit de huidige trend, het staat ook gewoon een stuk opgeruimder.

● Vergeet het groen niet: Planten en bloemen vereisen onderhoud, maar zorgen tegelijkertijd ook voor lucht en licht in jouw werkruimte. Als jij urenlang achter een bureau zit kun je wel wat extra zuurstof gebruiken, toch? Er bestaat ook zeer onderhoudsvriendelijk groen dat evengoed veel sfeer in jouw kantoor brengt.

● Wees voorzichtig met kleur en creëer eenheid: Kleur mag zeker, maar het zorgt ook snel voor een drukke ruimte. Het is daarom aan te bevelen om de basis meubels in een neutrale kleur aan te schaffen. Dit zorgt voor rust. Daarna is het altijd nog mogelijk om accessoires aan te brengen in een bepaalde kleur, al moet dit passen bij de stijl van jouw kantoor en werk. De codewoorden zijn dus rust en overzichtelijkheid.

Hoe kies je de beste plek voor deze aankopen?

Onze allerbelangrijkste advies is om je vooral te focussen op het online winkelen. Wij begrijpen dat dit veel mensen nog een onbekend gevoel geeft en dat het lastig kan zijn om iets te kopen dat je niet gezien hebt of in je handen hebt gehouden. Toch kent het heel veel voordelen, waar winkelen in een winkel nooit tegen op kan wegen.

Een belangrijk voordeel is dat je de spullen thuis kunt laten leveren. Je hoeft zelf dus niet meer op zaterdagmiddag naar de drukke stad. Daarnaast liggen de prijzen meestal lager, omdat webshops simpelweg minder kosten hebben. Het gevoel dat je een product nog niet kent hoeft geen probleem te zijn, want in Nederland en Vlaanderen mag je deze retour sturen en geldt hiervoor een lange termijn.

Het is wel cruciaal om te kopen bij een betrouwbare webwinkel. Belangrijke aspecten zijn daarbij de aanwezigheid van een keurmerk, de beschikbaarheid van een klantenservice, de reputatie van de site en de snelheid van de leveringen. Controleer of de meubels van jouw voorkeur ook op voorraad zijn. Helaas bestaan er dus malafide webwinkels, die niet direct uit de lucht gaan of gecontroleerd worden, dus je kunt zeker geen aannames doen en wilt hier tijd aan besteden, juist omdat het vaak om een flinke uitgave gaat.

Koop jouw kantoormeubelen bij vidaXL

Met onze adviezen kun je vandaag nog aan de slag met de nieuwe inrichting van jouw kantoor. Kies dus voor stijl, een beperkt aantal meubels en maakt dit af met groen en bijzondere accessoires. Een persoonlijk, indrukwekkend kunstwerk is natuurlijk altijd een prachtige toevoeging. Tenslotte willen we je nu meegeven dat het, echt bij elke renovatie, van belang is om geen overhaaste beslissingen te nemen en dus echt de tijd te nemen om uit te vinden wat je wilt gaan doen. Ook het opnieuw inrichten van een kantoor vereist een flinke investering en je wilt dus het direct goed gebeurt.

VidaXL vormt een goed beginpunt voor jouw zoektocht. Deze webwinkel biedt een volledig assortiment aan kantoormeubelen en kent uitstekende leveringsvoorwaarden en redelijke prijzen. De winkel heeft dan ook niet voor niets in korte tijd een mooie reputatie opgebouwd in Nederland en België. Begin vandaag nog met het kiezen van mooie producten en profiteer van de fijne promoties van dit merk.