Zoe Karssen FW21: nu te bestellen

Verfspatten als letterlijke vertaling van ‘being an artwork brand’

Zoe Karssen is een artwork based brand voor vrouwen die willen shinen, during the day ánd during the night. Zoe Karssen is stoer, rebels en sexy. Maar ook energiek, uniek en onderscheidend. Nu zelfs meer dan ooit: de FW21 collectie is namelijk de eerste collectie die fashion designer Erik Frenken volledig heeft ontworpen. Frenken liet zich inspireren door bevriende kunstenaars: “Ik wilde het dichtbij mezelf houden én ik wilde het echte arts & crafts gevoel erin. Dat is gelukt.” Het resultaat is een allesomvattende ‘street tot chique’ collectie waarin paint splashes letterlijk en figuurlijk de hoofdrol spelen.

Inspiration

“Bij het ontwerpen van deze collectie ben ik begonnen in mijn eigen omgeving. Ik wilde het persoonlijk houden, dichtbij mezelf blijven. Ik heb bevriende kunstenaars gevraagd om mee te denken. Ik wilde iets met verf… verfklodders, spatten en splashes. Dat atelierachtige, het arts & craftsgevoel, dáár wilde ik iets mee. Samen zijn we gaan experimenteren en zo zijn we op allerlei gave technieken uitgekomen. Paint drops inscannen, uitvergroten en op de stof laten bedrukken of borduren, spuitbuseffecten, zeefdrukken, handcraft technieken, bewerkingen op de computer and so on. Ik wilde dat je kunt zien dat echte mensen aan de collectie hebben gewerkt. Life as inspiration, Zoe Karssen als artwork brand 2.0.”

Highlights

Bekijk het prachtige lookbook en je zult zien: elk stuk uit de FW21-collectie is letterlijk a piece of art. De collectie is ook zeer uitgebreid. Van lazy day wear tot stunning diva, je kunt er werkelijk alle kanten mee op. Oftewel, van street tot chique, zoals Frenken het zelf omschrijft. Van sweaters tot cocktailjurkjes en van jeans tot one-of-a-kind leather biker jackets. Want: ieder jack is persoonlijk door een kunstenaar bewerkt. Een paar hoogtepunten uit de collectie zijn the little black dress van wol met een vleugje glitter, broches in de vorm van uitvergrote verspatten met een randje goud, the black tuxedo - superstoer én supersexy -, de oversized camel trenchcoat met geborduurde verspatten, het zwarte leren jurkje met een binnenkant van roze jersey, het camel sweatpak met hoody, ook weer met geborduurde verfspatten, and so on and so on… Frenken: “Alle creaties stralen coolness and sexyness uit, maar er zitten zeker ook fun-elementen in. Dat is voor mij als ontwerper essentieel. Zoals de pop-art-achtige roze binnenkant van het leren jurkje, maar bijvoorbeeld ook bij de classic off-white merino coat.”

Duurzaam

Zoe Karssen staat voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Duurzame materialen, duurzame processen en minimal waste. Frenken: “Het is een reis waarbij we blijven zoeken naar manieren om het beter te doen. Schoner, ethischer, compacter. Daarom laten we onze kleding in Europa produceren en werken we met een On Demand programma. Dat betekent dat we alleen op basis van individuele orders produceren en dus geen voorraad meer hebben. Verder leveren we volgens het ‘buy now, wear now’-principe: we brengen meerdere focussed collecties per jaar die meteen draagbaar zijn. Dat geldt ook voor deze collectie die vanaf nu beschikbaar is.”

www.zoekarssen.com

Fotografie: Paul Bellaart

Verkoopinformatie:

De modeshow van Zoe Karssen op Antwerp Fashion Week gaat door! Maandag 19 juli om 18.00 uur

Adres: Fashion Brewery, Hessenplein 2, 2000 Antwerpen Alle retailers uit de Benelux zijn welkom, mits gereserveerd. Reserveren kan via reservations@fashionbrewery.eu

Contactpersonen sales:

Belux

Showroom Noire, Hessenplein 2, 2000 Antwerpen

Patricia Verheecke: +32 497 426 557

Patricia@showroomnoire.be

Nederland

Mote’l Amsterdam,Slijperweg 4, 1032 KV Amsterdam

Alexandra Brands: +31 638 28 64 87

Alexandra@motelamsterdam.nl