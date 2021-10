Zoe Karssen winter ’21 collectie: nu te bestellen

Erik Frenken: “In mijn ontwerpen zoek ik graag grenzen op”

Zoe Karssen is een artwork brand 2.0. Dat inspireerde ontwerper Erik Frenken om een unieke en spraakmakende herfstcollectie te ontwerpen, Voorzien van ‘verspatten’ in allerlei creatieve en waanzinnige vormen. Geborduurd, geprint, geweven en zelfs persoonlijk door kunstenaars op leren jasjes aangebracht. Voor de wintercollectie heeft Frenken het Arts & Crafts thema verder uitgediept. Met als resultaat een collectie vol one-of-a-kind pieces. Van sweatsuits met shiny verfstroken tot jurkjes met over the top verfklodder-prints en huge ruffels.

“Ik wilde het ateliergevoel in deze collectie nog meer accentueren”, vertelt Frenken. “Vanuit dat vrije gevoel van lekker kliederen, creëren en experimenteren in een atelier. Zo is deze collectie ook tot stand gekomen: gewoon door met verfrollers aan de gang te gaan en op allerlei manieren verfvlekken te maken. Die vlekken hebben we vervolgens gedigitaliseerd en bewerkt tot opvallende prints en finishes. Zoals de glanzende ‘verfstroken’ op de sweatsuits: alsof de stof met een verfroller is bewerkt… heel gaaf”

De grens

In zijn ontwerpen voor Zoe Karssen zoekt Frenken de grenzen op: “Tussen high en low, streetwear en dressed up, homey en clubbing… juist die tegenpolen karakteriseren het merk Zoe Karssen. Elk stuk is tegelijk stoer, rebels én sexy.” Neem alleen al het mini-jurkje - ook te dragen als top - met high shoulders, ruffels, pofmouwen en een unieke uitvergrote ‘verfvlekken-print’ met een flinke toef goud. Eronder draag je een straight jeans of - voor het ultieme ‘bomb-effect’ - een legging met dezelfde print, maar dan in een kalmere uitvoering. De print komt ook terug in twee andere stunning jurkjes. Frenken: “Ik vind het leuk om zo’n jurkje dan te stylen met een NY-cap… Inderdaad, dat is weer die tegenstelling tussen coolness en sexyness.”

Leren musthaves

Ook het fun-element ontbreekt in deze collectie niet. Zo zijn er sokken en jacquard scarfs met de kenmerkende Zoe Karssen-vleermuizen erop. Ook de bouclé finished grandpa wrapcoat bevat, dankzij de felgekleurde colourblocked binnenzijde, een flinke dosis fun. Andere in het oog vallende stukken zijn twee jurkjes en een blouse van fancy shimmer jersey met all over ingeweven goudglanzende ‘verfvlekjes’. Vlak echter ook de leren musthaves niet uit! Zoals het waanzinnige zwartleren colbert, de sexy leren bustier én de eigenzinnige boyfriend culotte. Frenken: “En uiteraard bevat deze collectie ook weer een geweldig pak. Dit keer in een warme camel-copper kleur, met bescheiden pofmouwen en een gestreken vouw als stylish’ accenten.”

Couture

Eigenlijk bestaat de volledige Zoe Karssen-collectie uit ‘fashion objects’ die niet op een haute couture show zouden misstaan. Met dat verschil dat de fashion van Zoe Karssen niet alleen super wearable, maar ook nog eens affordable is…

Verkoopinformatie:

Sales Belux

Showroom Noire, Hessenplein 2, 2000 Antwerpen

Patricia Verheecke: +32 497 426 557

Patricia@showroomnoire.be



Sales Nederland

Mote’l Amsterdam,Slijperweg 4, 1032 KV Amsterdam

Alexandra Brands: +31 638 28 64 87

Alexandra@motelamsterdam.nl