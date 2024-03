Zoet als een suikerspin: Lidewij Edelkoort voorspelt zoete SS25

Valentijnsdag mag dan al voorbij zijn, maar Lidewij Edelkoort heeft nog steeds zin in liefde. Terwijl de dagen na Valentijnsdag vaak in het teken staan van afgeprijsd snoepgoed en verwelkende rozenblaadjes, brengt Edelkoorts nieuwste prognose 'Candy Culture' suikerzoete lekkernijen en hun verschillende tinten naar de voorgrond van de mode. De ‘zoete lente en zoete zomer’ van 2025, zoals de trendvoorspeller het seizoen noemt, vervullen de verlangens van je innerlijke kind en pleiten voor de naïeve zoektocht naar het kleurrijke.

Mode is ongetwijfeld altijd gefascineerd geweest door de jeugd, maar de laatste tijd lijkt de industrie meer dan ooit terug te kijken te gaan. Kinderlijke verwondering is al begonnen de mode te infiltreren met de 'coquette'-trend die sociale mediaplatforms als TikTok en Instagram stormenderhand verovert en het Britse cultuur- en modetijdschrift Dazed doopte 2023 al tot "het jaar van het meisje".

(van links naar rechts) Simone Rocha SS24, Cecilie Bahnsen SS24, Sandy Liang SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het is een fenomeen dat niet onopgemerkt is gebleven door Edelkoort, die opmerkte dat wanneer je de huidige mode en kledingtrends observeert, je gemakkelijk een toename van kinderkleding kunt opmerken die de wereld van volwassenen infiltreert. Of het nu gaat om ballerina's, pofmouwen of schooluniformen, "er zijn al een aanzienlijk aantal elementen die wijzen op een trend om de kindertijd te vieren," zegt Edelkoort.

Geboren uit de overtuiging dat de maatschappij behoefte heeft aan genezing in een tijd vol problemen en onzekerheid, begon Edelkoort te werken aan de seizoensvoorspelling met het idee van de kindertijd en stond zichzelf toe "een kind te zijn en naar snoepjes te grijpen" tijdens het creëren van kleurenkaarten voor SS25 en daarna. FashionUnited woonde het online seminar bij dat werd georganiseerd door Edelkoorts in Parijs gevestigde trendvoorspellingsbureau Trend Union en selecteerde een aantal op snoep beluste kleurhighlights voor een suikerzoet seizoen dat voor ons ligt.

Kinderlijke verwondering, eigenzinnigheid en snoepgoed

Edelkoort ging een stapje verder dan ballerina's en strikjes en koppelde kindertijd aan hunkering naar suiker, die ze op haar beurt transformeerde in kleurkaarten met snoeptinten voor Lente/Zomer 2025. De kleuren, die treffend zijn afgeleid van verschillende snoepjes, variëren van poederachtige neutrale kleuren die doen denken aan marshmallows tot felle, levendige kleuren die doen denken aan hartvormige snoepjes voor Valentijnsdag.

Hoewel donkere kleuren misschien niet direct worden geassocieerd met snoep, de kindertijd of lente/zomer, waren zoethouttinten, variërend van zwart tot houtachtig bruin, de belangrijkste trend in het trendrapport van Edelkoort. In combinatie met lichtere tinten zoals wit en gebroken wit creëert de donkere kleur zowel contrast als harmonie die, vooral in combinatie met glanzende materialen, zich volgens de voorspeller leent voor accessoires, lintdetails en zelfs avant-gardistische herenmode.

Black Candy werd gevolgd door neutrale tinten die leken op Nougat voordat de dingen een kleurrijkere wending namen en Edelkoort meer levendige snoepkleuren begon te omarmen. Gummibeertjes werden bijvoorbeeld benadrukt als een symbool van Pop Art met hun felle kleuren en grillige vormen.

Romantiek en de voortdurende dominantie van het meisje

Hoewel Edelkoorts voorspelling voor Lente/Zomer 2025 vooral gericht was op kleuren, werd de snoepjesgekte ook vertaald naar vormen en ontwerpelementen. Het meest opvallend was misschien wel wat ze "Marshmallow Mood" noemde, romantisch mooie kleding met overdreven vormen, waaronder dit soort heupvergrotingen in zeer zachte kleuren, soms met veel ruches en linten.

Jean Paul Gaultier x Simone Rocha Couture Credits: ©Launchmetrics/spotlight

"We gaan een periode krijgen met veel Panniers, historische rokken met een ingebouwd systeem om grotere heupen te creëren", legde de Nederlandse trendvoorspeller uit een trend die al merkbaar was tijdens Simona Rocha's couturecollectie voor Jean Paul Gaultier waar de ontwerpster experimenteerde met het silhouet.

Grotere, bredere heupen zijn van oudsher altijd verbonden geweest met het idee van vrouwelijkheid, terwijl een andere heersende trend voor het voorjaar/zomer seizoen 2025 een blik terug werpt op de kindertijd. Smock, een borduurtechniek die wordt gebruikt om stof te rimpelen zodat deze kan uitrekken, heeft zijn weg van de meisjestijd teruggevonden naar de damesmode in de vorm van gelaagde vrouwelijke jurken en verschillende accessoires.

(van links naar rechts) Susan Fang SS24, Chanel Couture, Susan Fang SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling naar het Nederlands door Caitlyn Terra.