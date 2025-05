Zomer finalist bij 2025 Andam Fashion Awards

Nederlands merk Zomer is weer een stap dichter bij het winnen van een Andam Award. Het merk is namelijk een van de finalisten van de 2025 editie.

Het neemt het op tegen het Belgische ontwerper Meryll Rogge, Amerikaan Willy Chavarria, Franse Alain Paul en het Franse merk EgonLab, zo meldt WWD.

Zomer is het merk van ontwerper Danial Aitouganov (geboren in Oost-Europese Tatarstan en gestudeerd in Amsterdam) en stylist Imruh Asha (van Nederlands-Caribische afkomst). Het merk is opgericht in 2023 en staat bekend om de felle kleuren en sculpturale vormen.

Op 30 juni zal duidelijk worden wie welke Andam Award heeft gewonnen. Eerdere winnaars zijn onder anderen Ester Manas, Duran Lantink, Marine Serre, Y/Project en Botter.

Er zijn meerdere prijzen die worden uitgereikt. Zo is er de Pierre Bergé Prize, Accessoiries Prize, Grand Prize en Special Prize. Recent werd al de Andam Innovation Award uitgereikt aan het Franse Losanje.

Aan de winst zit niet alleen de eretitel vast, maar ook een flinke geldsom én een jaar lang mentorschap. Bij de Grand Prize hoort een geldbedrag van 300.000 euro en aan enkele van de andere zit een geldprijs van 100.000 euro vast.