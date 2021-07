Zomerhit: Vijf collecties zonnebrillen voor warme dagen

De zomer is aangebroken en dat betekent lange dagen, zonnestralen en hangen op het terras, strand of balkon. Maar een zomer is geen zomer zonder de juiste uitrusting en daar hoort een zonnebril bij. Een zonnebril die niet alleen nuttig is, maar er ook goed uitziet. FashionUnited presenteert vijf zonnebrillencollecties met hitpotentie.

Daily Paper en Komono

De tweede samenwerking tussen het Amsterdamse streetwearmerk Daily Paper en het Belgische accessoiremerk Komono combineert de esthetiek van het Afrikaanse erfgoed en de moderne ontwerpen van Daily Paper met de expertise van Komono, zo liet het brillenbedrijf weten in een persbericht. De capsule omvat twee modellen voor 119 euro per stuk en is sinds begin juli verkrijgbaar.

Foto’s: Komono x Daily Paper door Florian Joahn

Gentle Monster en Ambush

De samenwerking tussen het Zuid-Koreaanse brillenmerk Gentle Monster en het Japanse merk Ambush, dat deel uitmaakt van modeconglomeraat New Guards Group, gaat door voor een volgende ronde. De collectie is geïnspireerd op de klimsport en bestaat uit twee modellen in drie verschillende kleurvariaties. Als bijzonderheid zijn karabijnhaken geïntegreerd bij de slapen. De capsule collectie is verkrijgbaar bij Gentle Monster, Ambush en geselecteerde winkels. Beide modellen kosten 320 Amerikaanse dollar (ongeveer 270 euro).

Foto: Ambush x Gentle Monster

Zomer in het skatepark: Vuarnet laat zich inspireren door skateboardcrew

Het Franse brillenmerk Vuarnet heeft zich voor zijn nieuwste collectie, 'Dogtown', laten inspireren door de Z-Boys, een skateboard groep uit de jaren 1970. Skaters uit Dogtown in Santa Monica, Californië, zijn te zien met brillen van het merk in oude video's, dus Vuarnet heeft besloten om een zonnebril en capsule collectie te wijden aan deze groep. De zonnebril kost 210 euro en is, net als de rest van de collectie, sinds begin deze maand verkrijgbaar.

Foto: Vuarnet

Off-White lanceert eerste zonnebrillencollectie

Off-White lanceert deze zomer zijn eerste eigen brillencollectie, zo maakte het Amerikaanse streetwearlabel eind mei bekend. De collectie omvat een grote verscheidenheid aan modellen in verschillende vormen en kleuren, van kleine en ronde glazen tot massieve en hoekige modellen. Naast de fysieke modellen is de zonnebril ook beschikbaar als virtueel filter op Instagram.

Foto: Tanya en Zhenya Posternak voor Off-White

Foto: Tanya en Zhenya Posternak voor Off-White

Komono en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

Komono werkt niet alleen samen met gevestigde labels, maar geeft ook de volgende generatie een kans. In het kader van het 'Komono Next'-programma werkt het brillenmerk samen met vijf masterstudenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. De vijf modeontwerpers en -makers Julie Kegels, Luca Holzinger, Kaya Gayoung, Mohammed el Marnissi en Ingmar Patton Plusczyk hebben elk een model in drie verschillende kleuren ontworpen. De zonnebrillen zijn sinds 21 juni verkrijgbaar bij Komono en geselecteerde detailhandelpartners. Alle modellen kosten 199 euro.

Foto: Komono x Julie Kegels door Anton Fayle

Foto: Komono x Ingmar Patton Plusczyk door Ronald Stoops

Foto: Komono x Kaya Gayoung door Michael Smits

Foto: Komono x Mohammed el Marnissi door Michael Smits

Foto: Komono x Luca Holzinger door Anton Fayle

Dit artikel is vertaald uit het Duits.