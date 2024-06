Zomerse kids headwear met BARTS

Voor de nieuwe Z25 collectie reist BARTS af naar zomers Australië. Het land van de uitgestrekte outback, tropische stranden en unieke flora en fauna. Met het overkoepelende thema ‘Back to the roots’ creëert BARTS een collectie die is geïnspireerd door de natuurlijke schoonheid, de lokale culturen en zomerse kleuren die alleen Down Under te vinden zijn.

Credits: BARTS

Kids

Met de Kids headwear is de nieuwe collectie compleet. Denk aan baseball caps met een zomerse surfprint, reversible bucket hats en papieren zonnehoeden. Met de BARTS Z25 colllecties blijven kids op een stijlvolle manier beschermd tegen de zon.

Credits: BARTS

Over BARTS

Al 30 jaar is BARTS hét go-to accessoire merk voor de Europese markt. Ieder seizoen wordt er vanuit het hoofdkantoor in de Amsterdamse Houthavens gewerkt aan een unieke collectie modeaccessoires. Zowel in de zomer als de winter. Het merk staat bekend om een uniek assortiment aan hoogwaardige, comfortabele, functionele en modieuze accessoires voor mannen, vrouwen, kinderen en baby’s.

Credits: BARTS

Credits: BARTS