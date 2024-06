Zusss breidt kledingcollectie uit

Home- en modemerk Zusss heeft het kledingassortiment grondig aangepakt. Niet alleen is vanaf de basis een nieuwe collectie uitgebouwd, de collectie is inmiddels vier keer zo groot, zo is te lezen in een persbericht.

Zusss omschrijft de stijl van de kledingcollectie als ‘strak design met een touch van de Middellandse zee’. Elk item heeft ‘een vrolijk detail’. Zo zijn de persoonlijke tekstjes waar Zusss onder andere bekend om staat te zien in het neklabel, maar ook het herkenbare hartje is terug te vinden.

“We hebben goed gekeken waar verbetering mogelijk was binnen de Zusss collectie. Voor onze fashion tak hebben we een compleet nieuwe strategie geïmplementeerd, waarmee we echt vanaf de basis zijn begonnen om de collectie opnieuw op te bouwen. We hebben onze distributiestrategie aangepast en zijn overgegaan naar het inkopen van onze collecties op pre-order. Ook hebben we een switch naar kleinere drops gemaakt, afgestemd op moment van het jaar. De collectie is ook flink uitgebreid, want het kledingaanbod is momenteel vier keer zo groot dan voorheen en de kwaliteit qua pasvorm en stoffen is significant verbeterd”, aldus managing director van Zusss, Mireille van der Sprong.

De collectie kan ingekocht worden in de showrooms in Ridderkerk en Antwerpen. Zusss wordt daarnaast in België vertegenwoordigd door agent La Maison Sophie. Ook presenteert het de collectie tijdens Modefabriek op 7 en 8 juli in Amsterdam.