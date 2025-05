Zwitserse start-up Finally. doorbreekt taboes rond mode voor kwetsbare levensfases

De Zwitserse start-up Finally. richt zich op mode en duurzame producten voor een periode waar we liever niet aan denken: een ziekenhuisopname, chronische ziekte of iemands laatste dagen. Dit zijn kwetsbare levensfases, zoals het gemeenschapsgerichte designstudio en onderzoekslab het noemt. Alle producten zijn gemaakt na zorgvuldige overweging en planning, vaak in samenwerking met de betrokkenen, namelijk patiënten, familieleden en verplegend personeel.

"Zorg vindt vaak plaats in een sobere, functionele sfeer. Er is weinig ruimte voor de persoonlijke behoeften van de betrokkenen en hun omgeving. Finally. wil dit veranderen: met hulpmiddelen en bijbehorende producten die mensen in fragiele levensfasen esthetisch en functioneel ondersteunen – en zo ook de maatschappelijke benadering van fragiliteit, ziekte en dood destigmatiseren en onbespreekbaar maken."

Een nachthemd (links) en bedjas (rechts) maken ook deel uit van het assortiment. Beeld: Mina Monsef voor Finally.

Finally. was onlangs aanwezig op de Yes!Con kankerbeurs in Berlijn. De Duitse mode professor en oprichtster van het merk, Bitten Stetter, deelde haar indrukken en beantwoordde enkele vragen van FashionUnited over uitdagingen, favoriete producten en meer.

Hoe is het idee voor Finally. ontstaan?

"De aanleiding kwam voort uit een zeer persoonlijke ervaring. Als ontwerpster, toen ik een dierbaar persoon tijdens haar kanker gedurende enkele jaren tot het einde van haar leven begeleidde, werd ik pijnlijk bewust van hoe weinig zinvolle producten er in het klinische dagelijkse leven zijn die ziekte begeleiden. Veel is alleen functioneel, soms meer ten goede van de specialisten dan van de getroffenen. Veel is verstoken van warmte, sensualiteit of waardigheid. Dat was de aanzet om dieper in het onderwerp te duiken. Ik volgde verdere trainingen, begon enkele jaren als onderzoeker op een afdeling te werken en begon toen te ontwerpen."

Wat waren enkele van de uitdagingen die moesten worden overwonnen voordat de eerste artikelen op de markt kwamen?

"Veel van onze producten vinden hun oorsprong in de dagelijkse zorg; ze zijn in feite uitgevonden door verzorgers. Het waren improvisaties die ad hoc werden ontworpen in crisismomenten. Ik vertaalde ze, testte ze en paste ze voortdurend aan tijdens de testfasen."

"De uitdaging was om van deze individuele stukken verkoopbare producten te ontwikkelen: met het juiste gevoel, binnen de juiste prijsklasse en in een kwaliteit die raakt. Er moet rekening mee worden gehouden dat zorgproducten nuttig moeten zijn voor iedereen, niet alleen voor de zorgverleners, maar ook voor de zorggevers, zowel privé als institutioneel. Dankzij de steun van het Migros-Pionierfonds konden we geschikte productiepartners vinden en onze eerste collectie in serieproductie brengen."

De ‘Helping Hands’ schermdoek. Beeld: Mina Monsef voor Finally.

Hoe werd het label ontvangen op Yes!Con in Berlijn?

"We waren overweldigd – door de reacties, de ontmoetingen, de verhalen. Het was ontroerend om te ervaren hoeveel mensen verlangen naar dergelijke producten die niet alleen werken, maar mensen in hun kwetsbaarheid holistisch waarnemen."

"Er waren zoveel mensen die ons met grote ogen aankeken en zeiden: ‘ja, dat is precies wat er ontbreekt, zoiets had ik nodig gehad’. Ze vertelden ons over hun therapie ervaringen en gaven ons verdere tips voor andere producten. Het raakte een snaar bij hen en bij ons."

"Het is bijzonder belangrijk op te merken dat onze nieuwe Care Collectie is gemaakt in samenwerking met een vrouw met kanker die ons benaderde en haar ervaringen in het ontwerpproces verwerkte. Dat merkten de bezoekers. Design wordt niet ‘top down’ gecreëerd, maar met de mensen. Dat kost tijd, maar het is de moeite waard."

Waren er bepaalde producten die bijzonder in trek waren?

"Ja, naast onze nieuwe Care Collectie werd ook de “Turnarounder” zeer goed ontvangen. Deze werd na de beurs ook veel online besteld. We zien dit onderdeel als een reisgenoot, op de reis door fasen van gezondheid, maar ook in fasen waarin we kwetsbaar zijn en naar het ziekenhuis moeten."

De ‘Turnarounder’ kan worden gedragen als een jurk, kamerjas of ziekenhuishemd. Beeld: Mina Monsef voor Finally.

"De Turnarounder is een mengeling van kimono, kamerjas en feel-good textiel. Mensen kunnen het in goede tijden dragen, maar als ze naar het ziekenhuis moeten, begeleidt het textiel ons en heeft het alle functies van een zorghemd, wat belangrijk is als mensen afhankelijk zijn van de hulp van anderen."

"De Turnarounder kan je vanaf de geboorte begeleiden en een trouwe metgezel worden voor fragiele momenten. Het ontvouwt ook zijn effect wanneer we therapieën ontvangen en onszelf niet altijd volledig willen blootgeven."

"Al onze zorgproducten zijn zo ontworpen dat ze textiele zorg combineren met functioneel design; ze creëren betekenis die verder gaat dan puur gemak. Het gaat om nabijheid en waardigheid, maar ook om het feit dat we onze identiteit niet hoeven op te geven alleen omdat we ziek of kwetsbaar zijn. Zoals een verpleegkundige tegen me zei: “Als mensen de Turnarounder aantrekken, voelen ze zich meteen veel beter en wij in de zorg zijn ook blij dat er wat kleur in ons dagelijks leven komt.” Dergelijke reacties zijn motiverend."

Waar worden de kledingstukken gemaakt en van welke materialen?

"Onze textielproducten worden voornamelijk in Europa gemaakt. We gebruiken huidvriendelijke, duurzame materialen zoals biologisch katoen, bamboevezel of wol-cashmere mengsels – zorgvuldig geselecteerd voor de gevoelige huid en een zacht gevoel. Het is belangrijk voor ons dat wanneer we opkomen voor zorg, we de producten onder eerlijke omstandigheden produceren."

De deken cape is gemaakt van 90 procent wol en 10 procent cashmere en is gemaakt in Oekraïne. Beeld: Mina Monsef voor Finally.

Wat zou je willen dat mensen weten over mensen in fragiele levensfasen?

"We willen dat fragiele tijden niet langer verborgen blijven, maar gezien en geaccepteerd worden als menselijk. Omdat ze deel uitmaken van het leven – voor ieder van ons. Ons doel is om vorm te geven aan deze momenten, fasen of tijden."

"Ik zou ook willen dat we een taal creëren in woord, beeld en materiaal die ons in staat stelt om een open benadering te vinden van afwezige gezondheid. Het gaat niet alleen om sterk en krachtig zijn, het gaat niet altijd om vechten, het gaat ook om erkenning en acceptatie, want alleen zo kunnen we kwaliteit van leven heel individueel definiëren."

Zijn er plannen om deel te nemen aan verdere beurzen?

"Ja, zeker. We waren onlangs op de “Leben und Tod” beurs in Bremen – een intensieve, zeer geschikte plek voor Finally. In Zwitserland zullen we dit jaar voor het eerst vertegenwoordigd zijn op de Ornaris [beurs voor trends, inspiratie en design, redactie]. Een andere deelname aan de “Leben und Tod” beurs zal in het najaar volgen – opnieuw in Bremen en we zouden ook graag op Yes!Con zijn."

"Natuurlijk worden we ook uitgenodigd voor designbeurzen en musea enzovoort. We zijn momenteel nog pioniers met onze onderzoeks- en designaanpak. Iedereen die een andere beurs of een plek kent waar Finally. zich zou moeten presenteren, moet zeker contact opnemen. We brengen onze zorgen graag de wereld in."

Diverse artikelen van Finally. die het leven in en rond het ziekenhuisbed gemakkelijker maken. Beeld: Mina Monsef voor Finally.

Naast kledingstukken zoals de Turnarounder, het bedhemd, de deken cape, T-shirts en meer, zijn er ook andere producten zoals beddengoed, hulpmiddelen, een baldakijn dat wat privacy creëert bij het ziekenhuisbed, een praktische hanger voor de mobiele telefoon, een geurlantaarn, wenskaarten en meer.

Finally. heeft een winkel in de Ankerstrasse 27 in Zürich, Zwitserland, die Care Atelier heet, en verkoopt ook online.

Het interview is schriftelijk afgenomen.