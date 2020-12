“Een marketing campagne is alleen succesvol te noemen als het onderdeel wordt van het dagelijkse gesprek, als het deel uitmaakt van ons culturele landschap. Influencer marketing heeft onvoldoende power. De vraag is waar je je op richt: relevantie of likes". Dat zegt Laura Lanteri, creatief directeur en consultant bij LLNYC Worldwide, een modiaal opererend reclame- en marketingbedrijf gevestigd in New York, in deze Engelstalige podcast van Joshua Williams.