De digitale drijfveer

De pandemie heeft de verkoop van e-commerce in 2020 in een stroomversnelling gebracht. Vóór Covid bedroeg de online verkoop in de VS tussen 10 en 20 procent voor fashion retailers, afhankelijk van hoe geavanceerd en hoeveel bereik hun online platforms hadden. Op het hoogtepunt van de Covid verdubbelden deze cijfers tot 40 procent en hoger, en nu liggen gemiddeld rond de 26 procent dankzij de uitrol van het Amerikaanse vaccinatieprogramma en omdat mensen om zich daar weer vrijer in het openbaar kunnen bewegen.

Beluister de volledige podcast hier: