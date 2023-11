FredTalk video en podcast: Peter Heerschop

Welkom bij de nieuwste Fredtalk! In deze aflevering praat Rob Schalker met niemand minder dan Peter Heerschop over hoe hij wil dat iedereen een leuk leven heeft. Want ja, lol is een serieuze zaak! Peter heeft zelfs met Johan Cruyff samengewerkt voor zijn foundation en weet als geen ander hoe iets kleins veel kan betekenen voor veel mensen. Positiviteit is daarbij een belangrijke factor. Ook komt Fred Park aan bod in dit gesprek. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben we het ook nog over zijn nieuwe theater show: "er gaat nog iets heel moois gebeuren". Dus pak je popcorn erbij en geniet van deze inspirerende aflevering met Peter Heerschop!

