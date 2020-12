Luxe merken uitgedaagd door eisen jonge generaties

Generatie Z heeft de manier waarop modemerken met hun klanten omgaan ingrijpend veranderd. Ze geven de voorkeur aan merken die een standpunt innemen en zich niet afzijdig houden, over sociale rechtvaardigheid en politieke kwesties. De kern van een luxemerk is juist even ontsnappen uit de echte wereld, het creëren van producten die inspelen op het verlangen meer dan op noodzaak. Het is in feite het tegenovergestelde van transparantie en authenticiteit.

Beluister de podcast van Joshua Williams met Luca Marchetti over deze uitdaging voor de luxemarkt.