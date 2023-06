Man & Stijl video en podcast: Cecile Narinx

Stijlpastoor des vaderlands Arno Kantelberg gaat samen met ons merk op zoek naar dé polderdandy’s die ons land rijk is en wat hen beweegt om zich op een bepaalde manier te kleden. Hoe denken zij over trends en persoonlijke smaak. En hoe worden die volgens hen beïnvloed in de kledingkast van de man?

Arno Kantelberg gaat hierover in gesprek met modejournalist Cecile Narinx. Met haar uitgebreide kennis van de modewereld en scherp inzicht heeft Cecile een prominente positie verworven in de industrie. Ze deelt haar ongeëvenaarde inzichten en geeft haar ongezouten mening over onderwerpen zoals skinny jeans, nonchalante kleding en het creatief benaderen van je garderobe. In de podcast benadrukt ze dat mannen zich geen zorgen hoeven te maken over opvallen en moedigt ze hen aan om stijlvol risico te nemen.

Man & Stijl – Afl. 3: Cécile Narinx