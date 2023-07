De passie van ambacht

Televisiechef London Loy en host Arno Kantelberg gaan dieper in op de passie en het ambacht die onlosmakelijk verbonden zijn met zowel mode als koken. Is er dan toch een diepere gelijkenis tussen een stijlvol geklede man en een kunstzinnig opgemaakt bord? Beluister het in de podcast: