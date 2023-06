Man & Stijl Video en podcast: Over trends, smaak en zelfvertrouwen

Stijlpastoor des vaderlands Arno Kantelberg gaat samen met ons merk op zoek naar dé polderdandy’s die ons land rijk is en wat hen beweegt om zich op een bepaalde manier te kleden. Hoe denken zij over trends en persoonlijke smaak. En hoe worden die volgens hen beïnvloed in de kledingkast van de man?

Soul entertainer Steffen Morrisson praat met Arno Kantelberg over kleurrijke mode en welke input cultuur heeft op je expressie, smaak en stijl. Wordt het dragen van kleur en een meer flamboyante stijl meer geaccepteerd in andere culturen - en bestaat de polderdandy dan wel?

Man & Stijl podcast