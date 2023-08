Man & Stijl video en podcast: Paul Rem

Kunsthistoricus Paul Rem is beroemd als de curator van Paleis Het Loo en werd uitgeroepen tot de best geklede man van het jaar 2020. Maar wellicht herken je hem vooral aan de opvallende bloem op zijn revers.

In een gesprek met Arno Kantelberg bespreekt hij hoe hij van mening is dat herenkleding vaak te uniform is en soms zelfs een tikkeltje saai kan zijn. Maar hoe verander je dat? Ook daar heeft hij ideeën over. Beluister het in de podcast: