Podcast: 10DAYS Talks - Volg je intuïtie met Aga Surgota

Myon en Tony spreken in deze podcast met Aga, de International Sales Director van 10DAYS, om haar opmerkelijke reis te verkennen, van het vertrek van haar familie uit Polen tijdens een periode van politieke onrust, tot haar jeugd in Duitsland, waar ze leerde balanceren tussen culturen, en uiteindelijk het vinden van haar roeping in mode en verkoop.

Binnen het gesprek reflecteert Aga op de kracht van het volgen van intuïtie en het leren van uitdagingen. Ze vertelt hoe ze haar eigen pad heeft uitgestippeld, zowel persoonlijk als professioneel. Ook deelt ze haar kenmerkende ‘Peter Pan’-benadering, een uitnodiging om nieuwsgierig te blijven en het leven met lichtheid te omarmen.