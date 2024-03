Podcast: Art Director Bol over de huisstijl van het merk [Engels]

Wat schuilt er achter de huisstijl van het Nederlandse e-commerceplatform Bol? In deze aflevering van de podcast ‘Brand News' met host Charlotte Emily vertelt Bol’s Art Director Jesse Donker alles over het succes van de visuele identiteit van het bedrijf. Donker is sinds mei 2021 werkzaam als Art Director bij Bol. Eerder werkte Donker als Chef Beeld bij mediaplatform &C. Donker heeft daarvoor zes jaar aan de merkidentiteit van Hunkemöller gewerkt.

In de podcast aflevering gaat de host met Donker in gesprek over zijn professionele loopbaan. Zijn rol bij Bol, het waarborgen en versterken van de visuele identiteit van het merk, komt ook met een aantal uitdagingen. Donker vertelt Brand News meer over zijn carrière als visueel denker en werkzaamheden bij Bol.