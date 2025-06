Podcast: Brits ontwerpster Amanda Wakeley bespreekt petite mode met Jo Good

De Britse ontwerpster Amanda Wakeley en Style DNA gaan in gesprek met Jo Good, ook bekend als MiddleAgedMinx. Zij is een ervaren BBC-radiopresentatrice, tv-modepresentatrice en een bekend figuur in de mode-industrie. We bespreken haar ervaringen met het aanpassen van een schooluniform tijdens haar jeugd in Australië. Daarnaast deelt Jo haar inzichten over stijl voor petite vrouwen.

