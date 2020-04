Podcast: Crafted Society over het behoud van authentiek vakmanschap

Podcast: C...

In deze aflevering van Disruptors for Good, oprichter van Causeartist, Grant Trahant spreekt met Martin Johnston, mede-oprichter van Crafted Society . Het luxe kleding- en lederwarenbedrijf, dat in 2015 werd opgericht door het getrouwde koppel Martin Johnston en Lise Bonnet, streeft ernaar eeuwenoud vakmanschap te behouden en promoten.

Crafted Society helpt Italiaanse ambachtslieden op twee manieren. Enerzijds door ze krediet te bieden waar het verschuldigd is. “We zijn een volledig transparant bedrijf,” zegt Johnston. Dat betekent niet alleen dat partners worden vermeld op de website, maar ook op de producten zelf. Alle tags op de producten van Crafted Society dragen het logo van het label en de namen van de Italiaanse bedrijven die ze hebben gemaakt. Anderzijds doneert het bedrijf 1 procent van zijn jaaromzet aan liefdadigheidsinstellingen die toegang tot onderwijs en vakmanschap bevorderen.

In februari maakte het bedrijf bekend ruim 1 miljoen aan investeringen te hebben opgehaald.

De 45 minuten durende podcast is in het Engels.

Bron: Causeartist, via Distributors for Good