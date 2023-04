Podcast: De invloed van politiek Den Haag op de circulaire textieltransitie

Eind 2022 bleek dat politieke partij D66 grote plannen heeft voor het hervormen van de Nederlandse kledingindustrie. Hogere boetes voor greenwashing, een eco-score voor de duurzaamheid van een kledingstuk, investeringen in circulaire kledingmerken en eerlijke informatie over wat gebeurt met teruggestuurde kleding. Hoe kan de politiek invloed uitoefenen op de textielindustrie en hoe wil het dit doen? In deze aflevering van Podcast Circulaire Mode komt Kiki Hagen van D66 aan het woord over hoe zij dit voor zich ziet.

Eigendom: Podcast Circulaire Mode