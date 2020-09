Podcast: De toekomst van muziek en mode

De afgelopen tijd is muziek steeds belangrijker geworden in de mode-industrie. In fashion films of andere digitale presentaties van collectie van modemerken kom je er niet onderuit. Bijvoorbeeld in deze video van Saint Laurent , speelt muziek en geluid ook een heel grote rol. In deze Engelstalige podcast georganiseerd door het British Fashion Council bespreken stylist Leah Abbott, muzikant Jimothy Lacoste en host Tiffany Colver de relatie tussen muziek en mode.

Bron: BFC Fashion Forum via Listen Notes