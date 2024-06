Podcast: Directeur van Thuiswinkel.org Marlene ten Ham over de ontwikkelingen in e-commerce

In deze podcast spreekt Marlene ten Ham, sinds 2021 directeur van Thuiswinkel.org, over de ontwikkelingen in digital commerce. Ten Ham is directeur geweest bij Ecommerce Europe, de Europese koepelorganisatie van Thuiswinkel.org. Ze werkte in die rol al intensief samen met onder andere Thuiswinkel.org. Ten Hams missie is het koopgedrag en de businessmodellen van te verduurzamen. In de podcast komt Chiel van Leeuwen aan het woord. Hij is hoofd duurzaamheid, communicatie en PR van De Bijenkorf. In gesprek met podcast host Kitty Koelemeijer spreken ze over duurzaamheid en circulaire businessmodellen.

Eigendom: Kitty Koelemeijer Podcast