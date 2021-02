Marlene ten Ham wordt nieuwe directeur Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org wordt vanaf 10 mei dit jaar geleid door Marlene ten Ham. Ten Ham neemt op dat moment de functie van directeur over van Wijnand Jongen, zo meldt de belangenvereniging in een persbericht.

Ten ham is hiervoor directeur geweest bij Ecommerce Europe, de Europese koepelorganisatie van Thuiswinkel.org. Ze werkte in die rol al intensief samen met onder andere Thuiswinkel.org. “Het is een mooie uitdaging om in mijn nieuwe rol als directeur van Thuiswinkel.org verder te bouwen aan het digital commerce-klimaat in Nederland, waar ruimte is voor innovatie, groei en eerlijke concurrentie,” aldus Ten Ham in het persbericht. Thuiswinkel.org zet zich, samen met haar leden, de komende jaren in voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse digital commerce-markt en geeft nader invulling aan actuele issues zoals de impact van de COVID-19-pandemie, duurzaamheid, de platformeconomie en dataportabiliteit. Hierbij bouw ik voort op het stevige fundament dat mijn voorganger Wijnand Jongen heeft gelegd. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en kijk uit naar een succesvolle samenwerking met directe collega’s, het bestuur, onze leden en alle partners.”

Halverwege januari maakte Thuiswinkel.org bekend dat Jongen, de huidige directeur zijn functie als directeur neer ging leggen. Hij gaf aan na meer dan twintig jaar bij de organisatie het tijd te vinden voor nieuwe kansen voor de vereniging en voor zichzelf. “Het bestuur heeft een goede keuze gemaakt. Marlene kent de sector als geen ander en weet wat er in binnen- en buitenland speelt. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld in de groei en zichtbaarheid van de Europese digital commerce-sector en zal dat voortzetten bij Thuiswinkel.org,” aldus Jongen in het persbericht. “Daarnaast werken we al jaren samen, dus ze kent ons en de organisatie. Ik kijk uit naar een prettige overdracht en laat de vereniging straks in goede handen achter.”