In deze aflevering, onderdeel van onze maandelijkse brand feature serie, leren we over Elvis en Kresse, een Brits bedrijf dat begon met het hergebruiken van brandslangen om geweldige accessoires te maken en nu een permacultuur boerderij in Kent bezit en beheert en circulariteit opnieuw bekijkt. Luister hier naar de Engelstalige Fashion News Bytes short form podcast.