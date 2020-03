Podcast Future Visions: Amber Jae Slooten over de toekomst van virtuele mode

Een nieuwe podcastreeks van Trend Agency Move van trendwatcher Renske Mennen over de toekomst van mode. "‘Future Visions’ geeft inzicht in trends en ontwikkelingen, en geeft weer hoe deze de toekomst gaan beïnvloeden. Dit gaat onder andere om sociale veranderingen, technologische ontwikkelingen en de invloed van duurzaamheid op de huidige maatschappij," zo luidt het persbericht.

In elke aflevering gaat Mennen in gesprek met een innovator, 'iemand die een toonaangevende verandering in beweging brengt in de maatschappij'.

Te gast in de eerste aflevering Future Visions #1 is Amber Jae Slooten, mede-oprichter van The Fabricant, te gast. Vorig jaar mei wordt tijdens een blockchain-event in New York een digitale couture jurk van modehuis verkocht voor maar liefst 9.500 dollar (omgerekend zo’n 8.395 euro).

Slooten vertelt onder meer hoe dat zij denkt dat deze innovatie (virtuele mode) bepalend gaat zijn voor de toekomst.

De ruim 30-minuten durende podcast is in het Engels.

